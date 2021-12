Cyberbullying: ¿qué es, cómo detectarlo y cuáles son las maneras de prevenir la agresión que sufrió Joaquín, el nene pastelero?

Sin embargo, su madre decidió que el niño no use más su cuenta de Twitter por el bullying que recibió en las redes sociales. “Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal! Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó la madre a través de la cuenta oficial de “Joaco”.