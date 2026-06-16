La confesión más dura de un ex de la China Suárez: "Me enteré que llamó para..."

Embed

“¿Una ex te cortó laburo? ¿cómo te enteraste? ¿Te contó la producción?”, indagó la conductora. Y quien encarnó a Tacho en Casi Ángeles añadió: “En ese momento tenía mi representante y él se enteró. Con el laburo no”.

La sorprendente declaración del actor trajo un enorme rebote en las redes y surgieron de inmediato los nombres de los vínculos más conocidos con la China Suárez, Rochi Igarzabal o Silvina Escudero.

No obstante, en las redes muchos usuarios coincidieron en que entre la China Suárez y Silvina Escudero sería la protagonista de esa historia contada con cautela por el actor.

"Para mi que está clarisimo de acá a la China", "Silvina Escudero más que seguro", "Seguro la china en ATAV", "Es obvio que Silvina Escudero", comentaron varios usuarios en el posteo debatiendo tras la picante confesión del actor.

nicolas riera

Nicolás Riera reveló una noticia bomba sobre la vuelta de Casi Ángeles

El actor Nicolás Riera habló sobre la posibilidad de una vuelta de Casi Ángeles y desató una verdadera revolución entre los fanáticos de la ficción.

En charla con Blender, el artistas dejó abierta la puerta a una nueva presentación del exitoso grupo que conquistó a miles de fans en Argentina y el mundo entre 2007 y 2010.

"Me gustaría. Obvio que gratis no. Me divierte estar arriba de un escenario. Hay algo dando vuelta", reconoció. Y en se sentido agregó con cautela en medio de la ilusión de los fanáticos por volver a verlos juntos en el escenario: “Pero somos más cantidad que los Erreway y es complicado juntarnos todos, hay un tema de agendas”.

“Lali, que tiene cuatro River; Peter; Euge, que está en Turquía, andá a saber; Gastón, que está haciendo stream; Rochi, la tenés que liberar de la gira, se está por casar; Nico y Emilia Attias ”, detalló sobre la apretada agenda laboral de los Teen Angels que impide reunirlos.