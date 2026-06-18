Demoras y cancelaciones en el Tren Roca: por qué no llegan ni salen formaciones de Constitución

La interrupción afecta especialmente a quienes se trasladan diariamente desde el sur del conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Desde las primeras horas del día, muchos pasajeros fueron obligados a descender en estaciones intermedias como Quilmes o Temperley y debieron buscar alternativas para completar sus viajes.

En la terminal ferroviaria la situación se volvió cada vez más compleja. Mientras algunos optaron por retirarse y buscar colectivos, otros decidieron permanecer en la estación ante la expectativa de una pronta solución.

"Me dijeron que iban a solucionar el problema en unos minutos, pero ya llevo bastante tiempo esperando", contó una pasajera que necesitaba viajar hasta Banfield.

Otros usuarios señalaron que pudieron avisar en sus trabajos que llegarían tarde, aunque advirtieron que encontrar un reemplazo en colectivo implicaba viajes mucho más extensos y costosos.

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El problema que complica la reparación

Según explicaron desde la empresa ferroviaria, para realizar las tareas necesarias será imprescindible interrumpir completamente el suministro eléctrico en la estación Constitución.

La falla afecta el sistema de señalización y control de circulación de las formaciones, motivo por el cual los trenes no pueden ingresar ni salir con normalidad.

Fuentes operativas indicaron que la reparación demanda un procedimiento complejo y que no puede resolverse de manera inmediata.

Mientras tanto, los tableros informativos generaron aún más confusión entre los pasajeros. Durante varias horas algunas pantallas mostraban servicios como "programados" cuando en realidad se encontraban demorados o directamente cancelados.

Recién con el avance de la mañana comenzaron a aparecer anuncios más precisos sobre las suspensiones y restricciones.