Demoras y cancelaciones en el Tren Roca: por qué no llegan ni salen formaciones de Constitución

La estación Constitución amaneció este jueves con miles de pasajeros afectados por una falla técnica que paralizó gran parte de los servicios de la línea Roca.
Desde este jueves a la madrugada, usuarios de la línea Roca sufren demoras y cancelaciones por una falla.
Demoras y cancelaciones en el Tren Roca. (Foto: A24.com)
La estación Constitución amaneció este jueves con miles de pasajeros afectados por una falla técnica que paralizó gran parte de los servicios de la línea Roca.
Según informó Trenes Argentinos, el problema se originó por una falla en el sistema de catenaria, la red que alimenta eléctricamente a las formaciones, lo que provocó demoras, cancelaciones y servicios limitados en varios ramales.
La situación comenzó a evidenciarse durante las primeras horas de la mañana y se agravó con el correr del tiempo, cuando cientos de usuarios llegaron a la terminal sin información clara sobre cuándo podrían retomar sus viajes.
De acuerdo con el reporte oficial, los ramales La Plata y Bosques circulan de manera limitada debido a la falla técnica registrada en Constitución. En tanto, los servicios hacia Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley presentan importantes demoras por las mismas causas.
La interrupción afecta especialmente a quienes se trasladan diariamente desde el sur del conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Desde las primeras horas del día, muchos pasajeros fueron obligados a descender en estaciones intermedias como Quilmes o Temperley y debieron buscar alternativas para completar sus viajes.
En la terminal ferroviaria la situación se volvió cada vez más compleja. Mientras algunos optaron por retirarse y buscar colectivos, otros decidieron permanecer en la estación ante la expectativa de una pronta solución.
"Me dijeron que iban a solucionar el problema en unos minutos, pero ya llevo bastante tiempo esperando", contó una pasajera que necesitaba viajar hasta Banfield.
Otros usuarios señalaron que pudieron avisar en sus trabajos que llegarían tarde, aunque advirtieron que encontrar un reemplazo en colectivo implicaba viajes mucho más extensos y costosos.
Según explicaron desde la empresa ferroviaria, para realizar las tareas necesarias será imprescindible interrumpir completamente el suministro eléctrico en la estación Constitución.
La falla afecta el sistema de señalización y control de circulación de las formaciones, motivo por el cual los trenes no pueden ingresar ni salir con normalidad.
Fuentes operativas indicaron que la reparación demanda un procedimiento complejo y que no puede resolverse de manera inmediata.
Mientras tanto, los tableros informativos generaron aún más confusión entre los pasajeros. Durante varias horas algunas pantallas mostraban servicios como "programados" cuando en realidad se encontraban demorados o directamente cancelados.
Recién con el avance de la mañana comenzaron a aparecer anuncios más precisos sobre las suspensiones y restricciones.