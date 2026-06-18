La cuarta estrella: la letra completa de la canción que ilusiona a Argentina

“La cuarta estrella”, la canción que empieza a sonar antes del Mundial 2026

La canción fue creada por el artista Palmito Música y comenzó a viralizarse a través de las redes sociales. La elección de la melodía tampoco pasó desapercibida: está inspirada en “No me arrepiento de este amor”, uno de los grandes clásicos populares argentinos interpretados por Gilda.

El tema toma elementos que ya forman parte del ADN del seleccionado nacional: la pasión por la camiseta, el recuerdo de Diego Maradona, el reconocimiento a Lionel Messi y la ilusión de conseguir un nuevo campeonato mundial.

La idea detrás de la canción es clara: Argentina ya tiene tres estrellas en su escudo después de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022, pero ahora busca una cuarta.

Ese objetivo aparece como el gran sueño de una generación que vivió el Mundial de Qatar como uno de los momentos deportivos más importantes de su vida.

La letra completa de “La cuarta estrella”, la nueva canción de la Selección Argentina

El tema comenzó a ganar fuerza entre los hinchas argentinos porque refleja varios símbolos que acompañan históricamente al seleccionado. La letra busca unir pasado, presente y futuro en una misma canción.

La versión completa de “La cuarta estrella” dice:

Soy hincha de la selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brilla en la camiseta.

Soy argentino de la cuna.

Hasta el cajón.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.

La letra conecta directamente con los sentimientos más fuertes del fútbol argentino: la memoria, la identidad nacional y el deseo de volver a celebrar un título.





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El fenómeno de “Muchachos” que marcó a una generación

Para entender por qué una nueva canción genera tanta expectativa hay que recordar lo que ocurrió con “Muchachos” en Qatar 2022.

El tema apareció antes del Mundial y rápidamente empezó a ocupar un lugar especial entre los hinchas argentinos. Su frase principal, “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, resumió perfectamente el sentimiento de un país que llevaba años esperando volver a levantar la Copa del Mundo.

La canción acompañó todo el recorrido del equipo de Scaloni. Sonó después de cada victoria, estuvo presente en las tribunas y terminó siendo protagonista de los festejos masivos cuando Argentina derrotó a Francia en la final.

El impacto fue enorme porque no solamente hablaba de fútbol. Hablaba de la espera, de los recuerdos, de Maradona, de Messi y de una generación que quería volver a vivir una alegría mundialista.

Por eso, cualquier canción que aparezca antes del Mundial 2026 será comparada inevitablemente con ese fenómeno.

Messi, Maradona y la historia argentina detrás de una canción

Uno de los aspectos más destacados de “La cuarta estrella” es la manera en que intenta unir diferentes épocas de la Selección Argentina.

El recuerdo de Lionel Messi aparece como protagonista después de haber logrado finalmente el título mundial que había buscado durante toda su carrera.

La referencia a Diego Maradona conecta con otra generación de argentinos que vivió la conquista de México 1986.

El fútbol argentino siempre tuvo esa característica: los mundiales no son solamente torneos deportivos, sino momentos cargados de historia y emociones.

Una canción mundialista necesita representar algo más grande que un resultado. Tiene que hablar de recuerdos, de sueños y de pertenencia.

La Scaloneta y una nueva ilusión mundialista

Desde la llegada de Scaloni, la Selección Argentina recuperó una conexión especial con los hinchas.

La llamada Scaloneta nació como un apodo popular, pero terminó convirtiéndose en una identidad. Representa un grupo de jugadores que logró devolver la confianza después de varias derrotas dolorosas.

La Copa América 2021, la Finalissima 2022 y finalmente el Mundial de Qatar cambiaron completamente la relación entre el equipo y los fanáticos.

Ahora, el desafío será mantener esa energía durante el Mundial 2026.

Y en ese camino, las canciones cumplen un papel fundamental.

¿Puede “La cuarta estrella” convertirse en el nuevo himno argentino?

La respuesta todavía está abierta.

Reemplazar a “Muchachos” no será sencillo porque la canción quedó asociada a uno de los momentos más importantes de la historia deportiva argentina.

Pero todos los grandes himnos tienen algo en común: aparecen cuando una sociedad encuentra una emoción compartida.

“Muchachos” representó la ilusión antes de Qatar.

“La cuarta estrella” representa la esperanza antes de una nueva oportunidad.

Si Argentina avanza en el Mundial 2026 y vuelve a pelear por el título, la canción podría transformarse en un símbolo de esta nueva etapa.