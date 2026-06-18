Shakira y su supuesto nuevo romance: quién es Manuel García-Rulfo, el actor que revolucionó las redes

Shakira y Manuel García Rulfo 2

Por su parte, Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Inició su carrera en proyectos independientes y cortometrajes, hasta consolidarse en producciones internacionales de gran alcance.

El actor alcanzó gran reconocimiento por su papel principal en la serie de Netflix El abogado del Lincoln, además de participar en películas como Jurassic World Rebirth y A Man Called Otto. También integró el elenco de Los siete magníficos (2016), donde compartió escena con Denzel Washington y Chris Pratt, y formó parte de las adaptaciones de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express (2017) y Muerte en el Nilo (2022), interpretando al personaje Bouc.

IG Shakira y Manuel García Rulfo

Cuál fue el inesperado giro judicial que le devolvió millones a Shakira

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, es la frase y parte del hit que Shakira lanzó en marzo de 2024. El tema, que muchos interpretaron como una especie de revancha personal tras su separación de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, volvió a tomar otra dimensión con el paso del tiempo.

Dos años después, esa misma expresión parece adquirir un nuevo significado. En mayo pasado, la justicia española dispuso que el fisco de ese país deberá reintegrarle a la cantante colombiana 55 millones de euros, equivalentes a unos 63 millones de dólares, en el marco de una causa por presunta evasión y defraudación iniciada en 2011. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, señala la resolución judicial que favorece a la artista.

Shakira

Si bien Shakira no figura en el listado de multimillonarios de Bloomberg, su situación económica dista de ser modesta. Su patrimonio personal, construido a partir de la venta de discos, giras internacionales y acuerdos comerciales, se estima en más de 300 millones de dólares. En ese contexto, la devolución de los 63 millones representa un alivio significativo dentro de su ya más que sólido patrimonio.

El fallo judicial también se apoyó en dos puntos clave que debilitaron la acusación del fisco: por un lado, la justicia determinó que Hacienda no logró probar que Shakira hubiera residido en España por más de 183 días durante el período investigado, requisito fundamental para establecer residencia fiscal. Por otro, se concluyó que el centro principal de sus actividades económicas se encontraba fuera del territorio español.