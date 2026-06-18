Revelan el explosivo triángulo amoroso en el Mundial 2026: “Están en el mismo hotel la esposa y..."

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"La historia comenzó a finales de 2018, en el 2019 lo contamos el romance. El jugador estaba con su esposa, en un momento se separan como le pasa a todo el mundo y empieza una relación con una periodista. Hoy coinciden todos en el Mundial", indicó para luego dar paso a contar quiénes son los protagonistas de la historia.

"Estamos hablando de Marcelo Gallardo, que está con su mujer en el Mundial y en el mismo hotel está Alina Moine que tuvo un vínculo en su momento con él. Hoy los tres están viviendo en el mismo hotel, en cualquier momento va a haber un cruce", afirmó Ángel de Brito.

Gallardo se desempeña como comentarista y columnista especial de ESPN del Mundial 2026 mientras que Alina Moine es una de las conductoras de la señal deportiva.

A lo que el conductor recordó sobre aquel tiempo del rumor de romance: "Gallardo y Alina tuvieron una relación importante, no es que eran amantes o una cosa pasajera, porque llegaron a convivir en un momento, por más clandestino que era estuvieron en Vicente López", aseguró.

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Por qué se separaron Alina Moine y Federico Giuliani

En enero de 2026 trascendió que Alina Moine y Federico Giuliani pusieron punto final a su relación después de tres años de noviazgo.

La noticia sorprendió incluso a su entorno más cercano, ya que en los últimos meses la pareja se dejaba ver muy unida y atravesando un buen momento personal.

La periodista Pilar Smith contó en LAM (América Tv) algunos detalles de la relación: “Se separó Alina Moine del ex futbolista Federico Giuliani. Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa. Se terminó el amor”, precisó.

Si bien no trascendieron los motivos concretos de la ruptura, la panelista deslizó que habría existido un desgaste que la pareja no logró revertir.