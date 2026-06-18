Revelan el explosivo triángulo amoroso en el Mundial 2026: “Están en el mismo hotel la esposa y..."

Ángel de Brito dio un picante dato que dejó a todos sorprendidos en el piso de LAM (América Tv) referido al Mundial 2026 y que revive un escándalo que se desató años atrás con un rumor de romance que explotó tiempo atrás.
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Ángel de Brito contó en LAM el picante dato que vincula una historia que explotó en los medios años atrás y que vuelve a escena en el Mundial 2026 con una llamativa coincidencia.
Ángel de Brito dio un picante dato que dejó a todos sorprendidos en el piso de LAM (América Tv) referido al Mundial 2026 y que revive un escándalo que se desató años atrás con un rumor de romance que explotó tiempo atrás.
El conductor aseguró que Marcelo Gallardo y su esposa Geraldine La Rosa se encuentran hospedados en el mismo hotel donde está alojada Alina Moine, quien años atrás fue vinculada al por entonces DT de River Plate.
Según contó al aire, el ex futbolista, su esposa y la conductora están hospedados en el mismo lugar de Estados Unidos. "El Mundial tiene un lado B que nunca vemos: en un hotel de Estados Unidos están coincidiendo tres personas que protagonizaron un triángulo amoroso", comenzaba el conductor.
"En el hotel está el ex jugador, la esposa y una famosa. Se separaron y volvieron", continuó Ángel de Brito, y luego recordó aquella historia entre el DT y la periodista revelado años atrás por él.
"La historia comenzó a finales de 2018, en el 2019 lo contamos el romance. El jugador estaba con su esposa, en un momento se separan como le pasa a todo el mundo y empieza una relación con una periodista. Hoy coinciden todos en el Mundial", indicó para luego dar paso a contar quiénes son los protagonistas de la historia.
"Estamos hablando de Marcelo Gallardo, que está con su mujer en el Mundial y en el mismo hotel está Alina Moine que tuvo un vínculo en su momento con él. Hoy los tres están viviendo en el mismo hotel, en cualquier momento va a haber un cruce", afirmó Ángel de Brito.
Gallardo se desempeña como comentarista y columnista especial de ESPN del Mundial 2026 mientras que Alina Moine es una de las conductoras de la señal deportiva.
A lo que el conductor recordó sobre aquel tiempo del rumor de romance: "Gallardo y Alina tuvieron una relación importante, no es que eran amantes o una cosa pasajera, porque llegaron a convivir en un momento, por más clandestino que era estuvieron en Vicente López", aseguró.
En enero de 2026 trascendió que Alina Moine y Federico Giuliani pusieron punto final a su relación después de tres años de noviazgo.
La noticia sorprendió incluso a su entorno más cercano, ya que en los últimos meses la pareja se dejaba ver muy unida y atravesando un buen momento personal.
La periodista Pilar Smith contó en LAM (América Tv) algunos detalles de la relación: “Se separó Alina Moine del ex futbolista Federico Giuliani. Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa. Se terminó el amor”, precisó.
Si bien no trascendieron los motivos concretos de la ruptura, la panelista deslizó que habría existido un desgaste que la pareja no logró revertir.