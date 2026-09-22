Bautista Vicuña tomó una drástica decisión sobre su futuro y sorprendió a Pampita y Benjamín

Durante el móvil también surgió la posibilidad de que Bautista optara en algún momento por un nombre artístico para diferenciarse de sus padres. Frente a esa alternativa, Pampita aseguró que respetarán cualquier decisión que tome.

Por ahora, el joven continúa formándose y descubriendo qué lugar quiere ocupar en el mundo artístico. Para Pampita y Benjamín, la prioridad parece estar clara: acompañarlo sin imponerle un camino.

Con qué dolorosa imagen recordó Pampita a su hija Blanca Vicuña, a 14 años de su muerte

El martes 8 de septiembre volvió a ser un día cargado de emoción y tristeza para Pampita y Benjamín Vicuña. Se cumplieron 14 años de la partida de Blanca Vicuña, la hija que tuvieron juntos y que murió en 2012, cuando apenas tenía seis años.

En esta nueva fecha de recuerdo, Pampita optó por un gesto íntimo y silencioso. A través de sus redes sociales compartió en sus historias una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, rodeado por una corona de espinas y acompañado por una cruz.

La publicación, de estética espiritual y luminosa, no incluyó palabras ni frases. Sin embargo, el hecho de elegir ese símbolo justamente en este aniversario se convirtió en su manera de atravesar un día tan sensible para la familia.

Durante estos 14 años, tanto Pampita como Benjamín han mostrado que la memoria de Blanca sigue viva. En cada aniversario, los padres encontraron distintas formas de homenajearla: fotos, mensajes y gestos que mantienen presente a la niña.

El año pasado, por ejemplo, Pampita eligió una imagen muy especial: se la veía sosteniendo a su hija cuando era bebé y la acompañó únicamente con un corazón blanco. En paralelo, Benjamín también volvió a expresarse públicamente. El actor suele recurrir a textos largos y emotivos, y una vez más eligió las redes sociales para compartir una reflexión sobre la ausencia de Blanca.

Con una fotografía junto a la pequeña, escribió sobre el dolor que no desaparece y la importancia de mantener su recuerdo entre sus hermanos. “Otro septiembre que espera la primavera”, comenzó diciendo en su publicación.

Blanca Vicuña falleció el 8 de septiembre de 2012, tras permanecer internada en una clínica de Santiago de Chile. Desde entonces, esa fecha quedó marcada para Pampita, Benjamín y toda la familia como un día de homenaje y memoria.

A 14 años de aquella pérdida, los gestos de sus padres vuelven a mostrar cómo mantienen viva la presencia de Blanca, en una jornada que cada año moviliza profundamente a todos los que la recuerdan.