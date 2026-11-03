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Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: "Besa bien"

Lizy Tagliani lanzó un bombazo antes de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y sorprendió al revelar que un compañero estuvo a los besos en una fiesta.

3 nov 2026, 23:26
Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: Besa bien

Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: "Besa bien"

Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: Besa bien

Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: "Besa bien"

Lizy Tagliani y Grego Rossello protagonizaron un picante momento en MasterChef Celebrity (Telefe), cuando la humorista mandó al frente a su compañero por un beso que habría ocurrido durante una noche de fiesta en la que se reunieron varios participantes del reality. La inesperada revelación sorprendió a todos y hasta Wanda Nara intervino para intentar descubrir qué había pasado.

En la previa de la gala de eliminación, Lizy decidió ponerle un poco de picante a la competencia y lanzó una frase que dejó completamente descolocado al influencer: "Parece que besa bien". Sorprendido por la insinuación y consciente de las repercusiones que podía generar, Grego reaccionó: " Me van a meter en un quilombo".

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Lejos de quedarse afuera del intercambio, la conductora quiso saber si el rumor tenía algo de cierto y fue directamente al hueso: "¿Me confirmás que Grego besó?", preguntó la conductora, mientras crecía la curiosidad por conocer quién habría sido la protagonista del supuesto encuentro.

"Me llegó el rumor, enigmático", insistió Lizy, alimentando todavía más el misterio sobre lo que habría sucedido aquella noche. Sin embargo, Rossello decidió defenderse con una respuesta cargada de ironía: " Creo que está celosa, si no, no se entiende por qué me difama tanto".

La persona a la que Lizy hacía referencia era Julieta Poggio, quien semanas atrás rompió el silencio y confirmó que efectivamente se habían dado un pico, aunque hace dos años atrás y no ahora.

Qué había dicho Julieta Poggio sobre el beso con Grego Rosello

Luego de que comenzaran a circular rumores sobre un supuesto beso entre Julieta Poggio y Grego Rossello durante una fiesta de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), la influencer decidió romper el silencio y aclarar qué ocurrió realmente entre ellos.

En diálogo con SQP (América TV), la ex Gran Hermano reconoció que hubo un acercamiento con el influencer, aunque desmintió que haya sucedido recientemente. "Con Grego fue un piquito de amigos. Fue hace un montón, no es de ahora, hace como dos años", aseguró, y dejó en claro que mantienen una excelente relación: "Posta, lo quiero mucho".

Por su parte, Grego también confirmó que existió aquel beso, pero negó que hubiera ocurrido durante la reciente fiesta del reality. "Es cierto que pasó en un boliche, pero hace como cuatro años, me di un beso con Juli, pero no fue ahora", explicó, intentando ponerle punto final a las especulaciones.

     

 

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