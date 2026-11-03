Lizy Tagliani expuso a un compañero de MasterChef Celebrity con una picante revelación: "Besa bien"

La persona a la que Lizy hacía referencia era Julieta Poggio, quien semanas atrás rompió el silencio y confirmó que efectivamente se habían dado un pico, aunque hace dos años atrás y no ahora.

Qué había dicho Julieta Poggio sobre el beso con Grego Rosello

Luego de que comenzaran a circular rumores sobre un supuesto beso entre Julieta Poggio y Grego Rossello durante una fiesta de los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe), la influencer decidió romper el silencio y aclarar qué ocurrió realmente entre ellos.

En diálogo con SQP (América TV), la ex Gran Hermano reconoció que hubo un acercamiento con el influencer, aunque desmintió que haya sucedido recientemente. "Con Grego fue un piquito de amigos. Fue hace un montón, no es de ahora, hace como dos años", aseguró, y dejó en claro que mantienen una excelente relación: "Posta, lo quiero mucho".

Por su parte, Grego también confirmó que existió aquel beso, pero negó que hubiera ocurrido durante la reciente fiesta del reality. "Es cierto que pasó en un boliche, pero hace como cuatro años, me di un beso con Juli, pero no fue ahora", explicó, intentando ponerle punto final a las especulaciones.