Detuvieron al futbolista Matías Orihuela: qué dicen las dos versiones sobre el hecho

La versión del futbolista

Desde el entorno del jugador difundieron una versión muy distinta. En audios enviados a un allegado, y difundidos por el mismo medio, Orihuela aseguró que fue víctima de violencia por parte de la policía mientras se trasladaba junto a su esposa e hija hacia Penitentes. “Me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo”, dijo. En su relato, negó haber faltado el respeto o haber tenido actitudes violentas, y sostuvo que su familia fue testigo directo de lo ocurrido. “Jamás tuve un problema así”, expresó.

La reacción del club no tardó en llegar. El presidente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad mendocinas y expresó su malestar por la imposibilidad de comunicarse con el jugador. “No entiendo el ensañamiento de la justicia de Mendoza con el jugador”, declaró, y aseguró que, pese a que un abogado del club ya se encontraba en la provincia, no habían podido tener contacto directo con el detenido. “No lo dejan hablar con el jugador. No sirve que ellos vayan porque no pueden hacer nada”, agregó.

Desde la institución sanjuanina emitieron un comunicado oficial en el que calificaron la detención como “arbitraria e ilegítima”, y exigieron garantías procesales. El texto señala que se puso a disposición de Orihuela un abogado con jurisdicción en Mendoza y que esperan que el juez de garantías otorgue su libertad de forma inmediata. “Cualquier novedad la informaremos por los medios adecuados”, concluye el escrito.

Quién es Matías Orihuela

Matías Nahuel Orihuela nació el 17 de febrero de 1992 en Córdoba. Se desempeña como lateral izquierdo, aunque también puede ocupar el rol de volante por el mismo sector. Se formó futbolísticamente en las inferiores de Estudiantes de La Plata, donde debutó en Primera División en 2013. Luego tuvo pasos por Quilmes, Tigre, Newell’s Old Boys y Temperley. En 2018 emigró al exterior y jugó en Apollon Smyrnis de Grecia durante una temporada.

En 2019 regresó al fútbol argentino y se incorporó a Atlético Tucumán, donde permaneció hasta mediados de 2024. Tras quedar libre del club tucumano, firmó con San Martín de San Juan como refuerzo para el segundo semestre del año. Con 33 años, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol profesional y más de una década de experiencia en el torneo local.