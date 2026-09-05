Cansado de las peleas de Wanda Nara y Mauro Icardi, el juez les hizo un dura advertencia sobre sus hijas

Cuáles fueron los argumentos del juez para advertir a Wanda Nara y Mauro Icardi que podría nombrar un tutor para velar por los intereses de sus hijas

La resolución judicial fue todavía más contundente cuando Candalaft dio a conocer otro de los fragmentos de la resolución de Hagopián. Allí, el juez reclamó una modificación de actitud por parte de los protagonistas y sus abogadas. “Las partes y las letradas deberían tener una actitud superadora y reflexiva en procura de revertir la desafortunada situación que viven las menores por exclusiva responsabilidad de sus adultos responsables”, expresó.

Uno de los puntos que más preocupación generó en el escrito fue el informe elaborado por la licenciada Fernanda Matera el pasado 20 de agosto. El juez hizo referencia al contenido del documento y calificó de alarmante que allí se indicara la existencia de maltrato emocional hacia las menores.

“Frente a ese informe, alarmante por cierto, dice el juez, dado que se indica el maltrato emocional en el que se encuentran inmersas las mismas, ninguna consideración han efectuado tendiente a llevar a cabo las sugerencias allí indicadas”, explicó Candalaft.

En medio de este escenario, el magistrado apuntó nuevamente contra los reiterados incumplimientos de las decisiones judiciales y advirtió sobre la situación de vulnerabilidad en la que quedarían las niñas.

“El incumplimiento reiterado y recíproco de las órdenes judiciales revela la imposibilidad de los progenitores de anteponer las necesidades de sus hijas a sus conflictos personales, colocando a las niñas en un estado de vulnerabilidad que exige que tomen las medidas necesarias para velar por sus intereses”, señaló.

Además, el juez dispuso que continúe el abordaje terapéutico del vínculo entre Mauro Icardi y sus hijas. “En calidad de medida cautelar, dispongo la continuidad del abordaje de la vinculación paterno-filial en el ámbito terapéutico privado”, estableció.

La fuerte resolución se conoció mientras Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un nuevo frente de conflicto, luego de que el futbolista solicitara pasar unos días con las nenas antes de regresar a Europa.

Por otra parte, el magistrado ordenó que ambos implementen una aplicación destinada a organizar la comunicación y la crianza, con el objetivo de centralizar allí la información relacionada con las menores. “Hacer saber que deberán implementar una aplicación de comunicación y organización de la crianza que permita centralizar la información relativa de las niñas y canalizar los intercambios parentales”, indicó.

Sin embargo, el punto más fuerte llegó sobre el final de la resolución. El juez dejó expresamente planteada la posibilidad de tomar una medida de mayor alcance si continúan los incumplimientos. “Todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, dé valor a la posibilidad de designar un tutor para las menores de edad que vele por los intereses de las mismas”, sentenció.