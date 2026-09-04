Alcides se metió de lleno en el caso Tini y lanzó una bomba sobre su padre: "A los meses apareció..."

Cómo se habría originado el conflicto de Tini Stoessel y su papá

El enfrentamiento entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, habría comenzado a partir de una decisión de la cantante vinculada al manejo de su carrera. Según contó Yanina Latorre en SQP (América TV), la artista habría planteado su intención de dejar de trabajar junto a su padre, aunque inicialmente confiaba en que podían resolver la transición de manera cordial y sin mayores inconvenientes.

“Cuando empieza todo esto, Tini cree en la buena voluntad de su padre el día que le dice que no quiere trabajar más con él. Él lo entiende, le dice: ‘Yo tampoco’. Cuando ella le dice: ‘¿Cómo hacemos? ¿Cómo le pago a los bailarines?’, él le dice: ‘La empresa sigue funcionando y manejando la parte financiera’. Ella dice que no, que quiere mandar ella. Ahí se terminó la conversación ”, contó la conductora.

A partir de ese primer intercambio, la situación habría tomado un rumbo diferente cuando apareció la cuestión económica. “La próxima conversación, él le ofrece juntarse con la abogada. Ella, confiando en su papá, va sola. Entre la abogada y él le hacen una proposición. El dolor de ella es que se juntó a hablar como si fuera empleada y no su padre. Le dijo que de todo quiere el 50%. Ella se queda helada. A partir de ahí hay una discusión. Creo que fue con el hermano porque quería un testigo”, siguió.

“Ahí se termina todo y lo bloquea de WhatsApp y tampoco tuvo más vínculo. Lo mismo con la madre”, remarcó Yanina acerca de que ese encuentro habría marcado un antes y un después en el vínculo familiar.