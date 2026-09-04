Descubrieron in fraganti a un participante de Es mi sueño leyendo la letra durante su presentación: "Mentiste"

La confesión generó un particular momento en el estudio, ya que el participante había avanzado de ronda, pero quedó expuesto por el detalle que los jurados habían detectado mientras interpretaba la canción.

Qué pasa si un participante lee la letra de una canción

Tras la confesión de Bambino Pons, el jurado de Es mi sueño (eltrece) explicó qué sucede cuando un participante necesita recurrir a la letra durante una presentación.

Jimena Barón se refirió a la posibilidad de hacerlo, aunque aclaró que también requiere de cierta habilidad para que el recurso pase inadvertido. “Se puede, pero es un arte, otro arte. Hay que aprender a leer y hacer como que no ”, explicó la cantante, quien incluso contó algunos de los trucos que pueden utilizarse cuando un artista necesita tener la letra a la vista durante una performance.

En ese sentido, Joaquín Levinton reveló su técnica para estos casos: “Podés ponerte anteojos negros y no se ve que estás leyendo". Y recordó una anécdota: "Lo hice pero no para canciones mías, cuando me invitaron a cantar de otros... corrés el riesgo de que te ponen la letra mal o se tilda. Conviene acordarse la letra ”.

De esta manera, la jurado dejó en claro que tener la letra disponible no necesariamente significa que un artista no pueda continuar con su presentación, aunque memorizarla sigue siendo la opción más segura para evitar imprevistos durante una actuación en vivo.