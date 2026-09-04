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Descubrieron in fraganti a un participante de Es mi sueño leyendo la letra durante su presentación: "Mentiste"

Una vez concluida su performance, el jurado de Es mi sueño le preguntó al participante si había leído la letra de la canción, pero él lo negó. Sin embargo, todo cambió después de las devoluciones, cuando salió a la luz lo que realmente había ocurrido.

4 sept 2026, 23:25
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Descubrieron in fraganti a un participante de Es mi sueño leyendo la letra durante su presentación: Mentiste

Descubrieron in fraganti a un participante de Es mi sueño leyendo la letra durante su presentación: "Mentiste"

Descubrieron in fraganti a un participante de Es mi sueño leyendo la letra durante su presentación: Mentiste

Descubrieron in fraganti a un participante de Es mi sueño leyendo la letra durante su presentación: "Mentiste"

Bambino Pons cantó junto a Mariano Guienasso en la segunda temporada de Es mi sueño (El Trece). Los participantes interpretaron “Tirá para arriba” y lograron avanzar a la siguiente etapa, aunque durante la presentación hubo un detalle que no pasó inadvertido para el jurado.

La particular actitud del periodista mientras cantaba generó dudas entre los integrantes del panel, que notaron que desviaba constantemente la mirada hacia un sector del estudio. Jimena Barón fue la primera en plantear sus sospechas durante la devolución: ¿Por qué mirás para allá todo el tiempo? En un momento dije: ‘Tiene teleprompter’.

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El Puma Rodríguez coincidió con su compañera y reconoció: “Yo también pensé que estabas buscando la letra ahí”. A su vez, Joaquín Levinton aseguró: “Comparto que perdés tu mirada en Abel y es raro”.

Ante las observaciones del jurado, Bambino decidió no esquivar la situación y terminó admitiendo lo que había ocurrido durante su performance. Con total sinceridad, reconoció: ¿La verdad? Estaba mirando la letra. ¿Para qué les voy a mentir? Lo que tengo es autocrítica. Me arrepentí y dije: ‘No voy a poder dormir esta noche’”.

La confesión generó un particular momento en el estudio, ya que el participante había avanzado de ronda, pero quedó expuesto por el detalle que los jurados habían detectado mientras interpretaba la canción.

Qué pasa si un participante lee la letra de una canción

Tras la confesión de Bambino Pons, el jurado de Es mi sueño (eltrece) explicó qué sucede cuando un participante necesita recurrir a la letra durante una presentación.

Jimena Barón se refirió a la posibilidad de hacerlo, aunque aclaró que también requiere de cierta habilidad para que el recurso pase inadvertido. “Se puede, pero es un arte, otro arte. Hay que aprender a leer y hacer como que no ”, explicó la cantante, quien incluso contó algunos de los trucos que pueden utilizarse cuando un artista necesita tener la letra a la vista durante una performance.

En ese sentido, Joaquín Levinton reveló su técnica para estos casos: “Podés ponerte anteojos negros y no se ve que estás leyendo". Y recordó una anécdota: "Lo hice pero no para canciones mías, cuando me invitaron a cantar de otros... corrés el riesgo de que te ponen la letra mal o se tilda. Conviene acordarse la letra ”.

De esta manera, la jurado dejó en claro que tener la letra disponible no necesariamente significa que un artista no pueda continuar con su presentación, aunque memorizarla sigue siendo la opción más segura para evitar imprevistos durante una actuación en vivo.

     

 

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