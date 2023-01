El Ministerio de Salud dio recomendaciones por el aumento de casos de diarrea en Florianópolis

Qué se sabe de la diarrea aguda en Brasil

Según las autoridades de la Junta de Vigilancia Epidemiológica de Santa Catarina, las enfermedades diarreicas agudas pueden ser causadas por virus, bacterias y hongos.

Además, indicaron que algunos factores que contribuyen a que una persona contraiga diarrea son la ingestión de agua contaminada, hielo o alimentos de origen desconocido; consumo de carnes, pescados y/o mariscos crudos o poco cocinados.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud

Entre las recomendaciones emitidas por la cartera sanitaria se encuentran lavarse asiduamente las manos con agua y jabón; usar un desinfectante de manos a base de alcohol; usar agua segura (filtrada, tratada o hervida); evitar el consumo de agua de la canilla ya que en algunos lugares puede no ser segura para su consumo; preparar alimentos y bebidas, hacer hielo, cocinar y cepillarse los dientes con agua tratada y no consumir bebidas con hielo que no se sepa cómo fue elaborado.

Además se recomienda evitar tomar directamente de las latas o picos de botellas, ya que sus superficies pueden estar contaminadas. Justo por el mismo motivo se recomienda limpiar y secar antes de beber o servir en un vaso; evitar el consumo de alimentos pasada su fecha de vencimiento y evitar el consumo de alimentos en mal estado, con olor, color o sabor alterados.

La cartera sanitaria también recomendó evitar el consumo de alimentos envasados si los mismos se encontraran hinchados o aplastados y el consumo de alimentos en puestos de venta callejera.

En esta misma línea recomendaron evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, en especial huevos, carnes, pescados y mariscos, que deben estar bien cocidos.

El Ministerio de Salud también sugirió evitar el consumo de ensaladas, en especial aquellas que están compuestas por verduras crudas y frutas crudas sin pelar.

Sobre la preparación de vegetales, se indicó que es necesario sanitizar frutas, verduras y hortalizas diluyendo una cucharada de lavandina en un litro de agua durante 15 minutos, y lavar después con agua corriente para eliminar los residuos.

Luego de preparar los alimentos, las personas deben lavar y desinfectar las superficies y utensilios utilizados.

Además, aconsejaron evitar traer alimentos perecederos del viaje sin una adecuada refrigeración.

Por último aconsejaron evitar bañarse en aguas de playa señalizadas como inapropiadas y/o contaminadas, ya que los gérmenes que causan diarrea y enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cutáneas, auditivas, oculares, etc., pueden transmitirse a través del agua recreativa contaminada.