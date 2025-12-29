Wanda Nara, llorando, le habría dado un ultimátum a Martín Migueles por su traición con Claudia Ciardone

Y Pochi desarrolló al respecto: “Ese audio es un audio que le manda a Migueles a Ciardone, pero desde el teléfono de alguien que tienen en común. El tema es que habría un chat entre Ciardone y Migueles, donde él le vuelve a hablar, retoma la charla, y lo que yo sé es que Migueles está muy preocupado porque se filtren esos chats”.

“Porque de última el audio este que mandó lo puede negar a muerte, lo puede caretear, pero esos mensajes que lo tienen muy preocupados de que los tenga Yanina y los muestre, eso puntualmente lo tiene preocupado a Migueles porque ahí lo comprometen un poco más con esto de querer verse”, continuó la panelista.

“Una cosa es que yo diga o Yanina diga ‘bueno, la quiso ver en los médanos’ y otra cosa es que efectivamente esté el ida y vuelta con Ciardone. A mí lo que me cuentan es que a Wanda esto le cayó como una patada, le cayó pésimo, estuvo llorando y le advirtió que si surge algo que comprueba una infidelidad de él, lo deja. No hay retorno. Así que él estaba como desesperado, justamente porque estos chats no se filtren”, aseguró Pochi.

“El tema acá es ver la infidelidad, si paa por la concreción porque ya que él haya estado buscando a la ex para encontrarse habla de una traición. A mí me parece que si la persona con la que estás hizo todo como para encontrarse con alguien que no se haya dado, para mí la traición es la misma”, opinó Nancy Duré.

“Sí, obvio. En realidad la intención estaba, no sucedió el encuentro, pero la intención estaba. Imagínense que Ciardone está en pareja, no es que está soltera, está de novia. Para mí él pensó ‘bueno, la tiroteo, es famosa, no me va a mandar al frente porque estoy con Wanda’. O sea, tuvo la misma dinámica que tuvo con sus ex, solo que no entiende que Wanda es famosa y estas cosas se filtran”, agregó Pochi.

En tanto, en una charla con la periodista Naiara Vecchio, Wanda Nara indicó recientemente que no le dio un ultimátum a su novio Martín Migueles y que recibirá el Año Nuevo con sus cinco hijos y que continuará de vacaciones en su casa de José Ignacio hasta el regreso de las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe, programadas para el lunes 5 de enero.

“Este fin de semana cuando surgen estos audios Migueles estaba muy preocupado de que se filtren los chats o que Yanina los muestre porque ahí sí sentiría que está mucho más jugado. Wanda lo terminó perdonando claramente”, explicó la panelista.

Ahí explicó cuál fue la firme aclaración que le habría dado la conductora a su pareja en medio de un estado de total tristeza: “Cuando salta esto Wanda estaba llorando y Migueles consolándola, desesperado, queriendo que ella crea en su palabra y esperando que estos chats, que son los que realmente lo comprometerían, pero le preocupaba que salieran. Y Wanda le dio un ultimátum, le dijo que lo dejaba si se filtra algo que tiene que ver con un infidelidad y él estaba desesperado con esta situación”.

“Se ve que después a Wanda obviamente la habrá convencido ‘no, olvídate esto, esta chica quiere salir por esto, lo otro’. Yo sé que Ciardone no va a salir porque sí, ella está muy guardada en el medio, si esto salta, salta por algo, porque de hecho yo la quise contactar para que hable de este tema. Wanda estuvo mal por esto, le dio un ultimátum, le dijo que si saltaba alguna infidelidad, lo dejaba. Y él estaba desesperado porque no se filtra en estos chats que tuvo con Ciardone. No el audio que le mandó a través de alguien, sino los chats”, concluyó Pochi.