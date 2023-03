Esteban Trebucq: "Argentina no puede esperar a las elecciones para resolver los problemas"

"Esta es la imagen más grave de la jornada, con cientos y cientos de personas en la calle. Una nena haciendo la tarea en el piquete". "Esta es la imagen más grave de la jornada, con cientos y cientos de personas en la calle. Una nena haciendo la tarea en el piquete".

"Argentina ha hecho un culto del pobrismo, de la vagancia. Y todo aquel que quiera combatir eso, es un discurso de derecha".

"Esta es la catástrofe argentina. Hoy al chicos que querían no ir al colegio por el calor. Hay ventiladores que se caen a pedazos en las escuelas, ¿dónde van los impuestos si no es a ventiladores para las escuelas?"

"Seis de cada 10 chicos son pobres, no hay nadie que haga lobby por ellos".

"La clase dirigente ha fracasado, primero debería pedir perdón y después comenzar a resolver los problemas. No se puede esperar a las Elecciones para resolver los problemas".

El editorial de Esteban Trebucq en A24