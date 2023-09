Esteban Trebucq en vivo desde El Salvador: la lucha de Bukele contra las maras

Embed

"Uno cuando toma distancia y observa lo que sucede en Argentina, siempre pienso lo mismo. Qué país, qué país atrasado. Tenemos absolutamente todo y cómo hemos aprovechado todas las oportunidades, riquezas que tenemos", sostuvo el conductor del ciclo, quien generó repercusión en los medios de comunicación y redes sociales por su estadía en El Salvador.

En esa misma línea, Trebucq afirmó que ahora continúa su viaje por Panamá: "Ya efectivamente estoy en Panamá, uno de los tres países donde se vive en dólares". Y aclaró: "Es diferente obviamente y es el único que no tiene ningún tipo de comparación con lo que alguno quiere hacer en Argentina porque Panamá está dolarizado, prácticamente, desde su creación".

Asimismo, contó que "no hay Banco Central acá en Panamá. Es una tierra de oportunidades para muchos millonarios. El salario mínimo de un panameño es de US$500 y en Argentina de US$200, cuánta diferencia".

Embed

Nuevo informe desde El Salvador

Al ser consultado acerca de si las personas que fueron más beneficiadas por las políticas Bukele era la clase media-baja, Esteban Trebucq coincidió: "Totalmente". Acto seguido, contó que habló con una persona que sería el "Galperín" de allá y que, al preguntarle sobre los maras, le dijo que "no recordaba el tema de los mareros porque él iba en auto hasta su lugar de trabajo y volvía a su barrio privado y cerrado, entonces no vivía el sufrimiento de la mayoría de la población".

"¿Y sabes qué? Es lo que sucede en Argentina con la inmensa mayoría de nuestros dirigentes que no viven la inseguridad porque no van a tomar el 60, no van a tomar el bondi en el barrio Nicole" y "dictan sentencias desde un escritorio pero no saben cómo sufren los de clase media y medi-baja".