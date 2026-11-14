Lapidario descargo de Nora Colosimo contra Mauro Icardi y la China Suárez: "Dos siniestros"

En ese contexto, Nora hizo referencia a una comunicación con la psicóloga del Ministerio Público Tutelar y denunció una supuesta presión sobre la niña: "Ahí llaman a Mattera y le hacen decir eso a la nena. Es vergonzosa y grave la manera en que hacen mentir a la nena. No había testigos, eran el padre y la nena".

Además, rechazó la interpretación que hizo Francisco Oneto, abogado de Icardi, sobre el relato de la menor. "La nena dijo ‘me arrancó los pelos’, no dijo ‘agarró’, como escuché a un abogado diferenciar entre arrancar y agarrar", cuestionó.

Al hablar de su vínculo con sus nietos, Colosimo destacó que mantiene una presencia cotidiana y que está involucrada en lo que atraviesa la familia: "El papá sabe que abuela soy yo. No soy una abuela que cae en las fiestas o cuando puede, mi prioridad son mis hijas y mis nietos, todos lo saben. Estoy muy enojada, indignada y avergonzada".

"Ya veo por qué a él le va tan mal en la vida. Desde que se divorció de Wanda no trabaja y no tiene club, un desastre", lanzó.

Para cerrar, Nora insistió en la importancia de escuchar a sus nietos y expresó su respaldo a sus relatos: "Ahora creo más que nunca lo que los chicos cuentan. Escuchen a los niños, no mienten".

Cuándo realiza la denuncia la China Suárez a Wanda Nara

El lunes 16 de noviembre, la China Suárez presentará una denuncia contra Wanda Nara por amenazas, según confirmó Pilar Smith en LAM (América TV). La acción judicial estará vinculada con el enfrentamiento en Nordelta, cuyas imágenes se difundieron en los últimos días.

“El lunes le van a radicar la denuncia a Wanda Nara de parte de Eugenia Suárez”, anunció Smith. Consultada sobre el motivo de la presentación, precisó: “Por amenazas”.

Durante el programa, Ángel de Brito consideró que también podría haber una denuncia por injurias, en referencia a los insultos que se escuchan en la grabación.

Por su parte, Paula Varela había adelantado en Intrusos (América TV) que existen más videos y que los abogados de la actriz revisarán el material completo para evaluar qué medidas pedir. “Se van a sentar los abogados de la parte civil y penal para ver el crudo de los videos”, explicó.