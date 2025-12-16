Confirmado: la decisión que afecta al turismo que visita anualmente a la Fontana de Trevi

La fontana reabrió con todo su esplendor, pero en 2024 volvió a estar cerrada por poco tiempo para el jubileo del año Santo 2025 (que llegó a iniciar el papa Francisco). Desde esta última refacción, se tomó una determinación previa a esta que comenzará desde el próximo 7 de enero. Se estableció un vallado previo, sobre la escalinata de acceso. De esa forma, una pequeña cola permite a los turistas acceder de a 400 persona por vez al lugar indicado para poder lanzar las monedas. Se ingresa por la parte frontal en el medio de la fuente, se la puede recorrer de un extremo al otro y elegir el sitio preferido para pedir regresar a Roma y lanzar una moneda. La salida es por un único lugar. el extremo lateral izquierdo, mirando la fuente desde el frente.

Todo es procedimiento, parece haber sido pensado como "entrenamiento" de lo que se venía: tener que pagar para poder entrar a ese sector.

Pagar para poder tirar monedas a la Fontana de Trevi

La propuesta fue iniciada por el concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, y apoyada por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, como una forma de controlar las multitudes y gestionar el turismo masivo en la ciudad.También ha tenido menciones de apoyo desde figuras asociadas al turismo a nivel nacional, como la Ministra de Turismo italiana, pero la iniciativa parte del Ayuntamiento de Roma y debe ser aprobada por el Consejo Municipal de Roma antes de entrar en vigor.

Qué se está proponiendo:

La tarifa sería simbólica (1–2 €) y se aplica solo a quienes desean bajar los escalones y estar cerca de la fuente ; la plaza y la vista general desde afuera seguirían siendo gratuitas.

El objetivo declarado es mejorar la experiencia del visitante, proteger el monumento y gestionar el flujo de turistas y de paso, recaudar grandes sumas de dinero.

Claro que para aquellos que opten por no pagar, revolear una moneda desde arriba de los escalones de acceso puede ser peligroso - por si lastiman a otra persona - y tal vez no lleguen hasta el agua de la fuente. Además, puede ser multado por una cuestión de seguridad.

La mecánica a instrumentar será:

Reservas online con código QR para controlar acceso y horarios.

Pago electrónico ( tarjeta u otro método digital ) asociado a la reserva.

El pago no podrá hacerse en efectivo, para que no se quiera utilizar el precio de la entrada en contante y lanzarlo a la fuente

Habrá dos "circuitos". Uno para los turistas (pago) y otro para los residentes romanos que no pagarán.

fontana de trevi monedas Los turistas lanzan su moneda a la fontana de Trevi. Desde el 7 de enero de 2026 habrá que pagar para poder llegar hasta su base. (Foto: Italianisima)

La Fontana de Trevi en números

Luego de los museos vaticanos y la basílica de San Pedro (en el Estado Vaticano, que está rodeado por Roma), la Fontana de Trevi es el lugar más visitado en la capital italiana. Las cifras hablan de 10 millones de personas por año. Y con tanto visitante, el fondo de la fuente se tapiza con monedas - de todo el mundo, no solo euros. Periódicamente, se limpia de las monedas - tres a cuatro veces en el año - y se suma el dinero. Aproximadamente se "cosecha" de €1 millón y €1,6 millones por año. Por lo cual, si ese número de visitantes se mantiene estable, pese al arancel, la suma por "entradas" llegará a los 20 millones de Euros adicionales. Un aporte extra importante para el fisco romano.

La historia de la Fontana de Trevi

Su origen se remonta al tiempo de los romanos. Hacia allí fluía el agua de los acueductos, para que Roma tuviese fuentes de agua en diferentes lugares. Pero las sucesivas guerras, invasiones y destrucciones que sufrió la ciudad motivaron un cambio radical. En 1625 el papa Urbano VIII, consideró a la fuente previa como poco original. Entonces le encargó al Gian Lorenzo Bernini la construcción de una nueva fuente. Bernini es el célebre realizador de la fuente de los 4 ríos en la Plaza Navona y el baldacchino que corona el altar de la basílica de San Pedro. Pero la fuente terminó de concretarse con el papa Clemente XII, quien en 1735 hizo una serie de obras estructurales que transformaron a Roma y llegan hasta nuestros días.

anita ekberg La fontana de Trevi, Anita Ekberg y "la dolce vita" de Fellini. (Foto: Gentileza Italianissimo)

La fontana de Trevi representa a Océano, es una divinidad de la mitología grecorromana, asociada a las aguas primordiales (no es Neptuno). Está representado de pie, dominando la escena, avanzando desde un gran nicho central del Palazzo Poli. A sus pies hay dos tritones que guían a dos caballos marinos. La obra en mármol tiene piezas sin trabajar como dando la idea de dónde surgió todo el conjunto que deleita a los turistas del mundo entero. (Inmortalizada también por Anita Ekberg en la película "la dolce vita" de Fellini). Incluso, el edificio que aparece atrás forma parte del monumento de la fuente, no son ventanas de un edificio real).

Así que ya sabe. Si va a pasar las fiestas a Roma, aproveche y lance la moneda "gratis" en la Fontana de Trevi. Desde el 7 de enero de 2025, a lo que piense lanzar a sus aguas, agréguele dos euros para la entrada.