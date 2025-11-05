Martita Fort fue fulminante con Virginia Gallardo por la foto que subió junto a Ricardo

Sin embargo, la versión de la familia sería distinta. “Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”, explicó Martita, dando a entender que la decisión de Gallardo había sido más económica que sentimental.

Con estas declaraciones, Martita dejó en claro su postura y cortó todo vínculo con Virginia, quien ahora enfrenta un debate público sobre su sinceridad y sus motivaciones. Martita le cortó el rostro y dio a entender que era una oportunista. ¿Será para tanto?

posteo virchu gallardo

¿Cuál fue la predicción que Pitty la Numeróloga le hizo Virginia Gallardo?

Virginia Gallardo se convirtió en una de las figuras más comentadas de los últimos días tras anunciar oficialmente su candidatura a diputada por Corrientes, representando a La Libertad Avanza, el espacio político liderado por el presidente Javier Milei.

La modelo y panelista sorprendió con la noticia, ya que hasta ahora su carrera estuvo enfocada principalmente en el mundo del espectáculo y la televisión. Sin embargo, en distintas entrevistas había expresado su interés por involucrarse en temas sociales y políticos, especialmente relacionados con su provincia natal.

A pesar de compartir espacio político, todo indica que el destino podría tener planes en común para ambos, o al menos eso fue lo que aseguró Pitty la Numeróloga. "Virginia tiene un número 8 que es el de la transformación y la suerte. Empezó un período de muchas mejoras en lo personal y también la veo en pareja, la veo con un gran amor que nos va a sorprender a todos", adelantó en Puro Show (eltrece).

Pero la situación se volvió aún más llamativa cuando reveló que el candidato podría ser el propio mandatario. "Ella es re compatible con el Presidente de la Nación. Javier Milei tiene un año 6 en el que no sólo se va a ordenar, sino que además va a tener amor. Puede que hable al principio con dos personas a la vez, que haya una reconciliación pero no será con continuidad. Sus números son casi iguales a los de Virginia Gallardo. Pienso que en cualquier momento, vamos a tener novedades", sostuvo la especialista.

Por último, al analizar el futuro del país, Pitty anticipó: "El Presidente ya empezará a experimentar cambios laborales y para el mes de febrero, llega algo positivo, un despegue importante que nos puede beneficiar a todos. Lo mismo le espera para el mes 6. Ahí hay un cambio de estructura para mediados de año que nos va a mejorar".