La Cruel Verdad: "Nos soltaron la mano", el crudo testimonio de una vecina que no tiene luz

En un momento de la cobertura, el conductor se cruzó con Verónica, una vecina que tampoco tiene luz y que lo conmovió con su testimonio.

"Los vecinos viejitos están atrapados, no pueden bajar porque no hay ascensores, no tienen agua y no tienen luz. Esto es deprimente, los comercios están a punto de quebrar. Nos soltaron la mano, nadie nos escucha", dijo.

"Cada vez hay que soportar más, no sé hasta cuándo va a soportar la gente. Estoy más enojada con el Gobierno porque es el que me tiene que representar y defender. La empresa hace negocios", agregó la mujer.

El móvil de Esteban Trebucq en Monserrat