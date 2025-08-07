"Para TikTok": la dura crítica de Ale Sergi que terminó en una triple eliminación en La Voz Argentina

Finalmente, Lali se expresó con firmeza y sin vueltas: “Pensamos en este junte para que estén cómodas las tres y me sorprende saber que no lo estaban del todo. Me interesaba esta dinámica y la que más me decepcionó fue la de Male y Belén, que cantan juntas y tuvieron muchas desafinaciones”.

La coach fue aún más contundente al tomar su decisión: “Quiero decirles que ninguna se lució. Retrocedieron un poco las tres respecto a su audición. Ninguna lo hizo bien como antes. Trato de pensar en la performance y lo que dijo cada una para justificar, y con total respeto les digo que no estoy de acuerdo. No lo pudieron sostener con la perfo y en esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres”.

Y cerró con una reflexión que dejó claro su criterio: “No puede haber justificaciones. Tiene que haber un hambre voraz para seguir con el show y tengo que ser justas con los que van para adelante con las canciones que les tocan”.

Ale Sergi se emocionó en La Voz Argentina al recordar a su padre frente a un participante

Este lunes, Oscar Burgos, participante de La Voz Argentina 2025 (Telefe), protagonizó uno de los momentos más conmovedores del ciclo al tocar profundamente el corazón de Ale Sergi. Su presencia en el escenario despertó una emoción inesperada en el cantante, quien recordó a su padre al verlo.

Tras interpretar con gran entrega la canción Sobreviviendo, Burgos logró que tanto el dúo Miranda! como Soledad Pastorutti giraran sus sillas para sumarlo a sus equipos. Mientras los coaches intentaban convencerlo, Ale se mostró visiblemente emocionado y compartió una vivencia muy íntima: "Por ahí no tiene nada que ver, y no es por ponerme muy sensible, pero, ¿sabés una cosa? Sos igual a mi papá y mi papá se llama Oscar. Cuando te vi, sentí eso y estoy un poco movilizado".

Finalmente, el participante decidió sumarse al equipo de Soledad. Ale, aún conmovido, volvió a expresar lo que sintió al verlo por primera vez: "Se parece... cuando me di vuelta y lo vi, como que me bajó. Mi papá no vive y me pasa muchas veces de encontrar gente... de ver y ver a mi papá".

El integrante de Miranda! cerró su intervención compartiendo una memoria muy personal que emocionó a todos los presentes en el estudio, incluida Soledad, que no pudo evitar quebrarse en lágrimas.

"Fue una locura, porque mi papá me apoyó un montonazo con la música y justo cuando empezamos con Miranda!, no llegó ni a verme en el Ateneo. Me fue a ver a 200 mil lugares cuando tocaba para 10 personas, ahí mi viejo esperándome, bancándome. Cuando agarramos Miranda! y la pegamos, yo de alguna manera sentí que fue un canje macabro del señor", reveló Sergi, dejando al público con el corazón en la mano.