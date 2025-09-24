Paro de trenes y caos en el AMBA: por qué circulan a 30 km/h y qué reclaman los maquinistas

Entre las principales quejas, el gremio denunció:

“La falta de una propuesta superadora” en paritarias.

en paritarias. Deficiencias en la cobertura de la ART , que calificaron como “deplorable e insuficiente”.

, que calificaron como “deplorable e insuficiente”. Bajos ingresos en distintas líneas a causa de “acuerdos inconsultos”.

en distintas líneas a causa de “acuerdos inconsultos”. Diagramaciones e itinerarios deficientes, que describieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.

“El objetivo es que las autoridades tomen nota de que estamos reclamando condiciones laborales dignas y un salario acorde. Sin una respuesta concreta, estas medidas se van a repetir”, advirtieron desde el gremio.

Demoras en el transporte y el malestar de los usuarios

La reducción de velocidad provoca demoras que se sienten desde las primeras horas del día, especialmente en las líneas más utilizadas, como el Roca y el Sarmiento. Las formaciones circulan con intervalos mayores a los habituales, lo que produce aglomeración de pasajeros en las estaciones y obliga a muchos usuarios a buscar alternativas en colectivos y subtes, que también se ven desbordados.

No es la primera vez que La Fraternidad utiliza este tipo de protesta. En 2024, el gremio ya había implementado una reducción de velocidad como medida de presión, también en el marco de una negociación salarial sin acuerdo.

Por el momento, el gremio no informó un horario de finalización de la protesta, por lo que se espera que las demoras se extiendan durante toda la jornada. El Ministerio de Transporte monitorea la situación, aunque hasta el momento no hubo convocatoria oficial a una mesa de negociación de urgencia.