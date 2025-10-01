Nico Furtado habló por primera vez sobre los rumores de romance con Stefi Roitman y fue contundente

El actor explicó que comparte amistades con Roitman en España, lo que podría justificar que se los vea en los mismos lugares. “Con Stefi compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers, por lo que no sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo”, aseguró.

Sin embargo, fue contundente al aclarar que ese no fue el caso en esta ocasión. Finalmente, apuntó con dureza contra Magalí Sica, la influencer que subió el video: "Esta impresentable chica editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas… Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira".

Qué pasó entre Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid

Stefi Roitman se encuentra actualmente en territorio español, donde acompaña el lanzamiento de Ya no quedan junglas, la película en la que forma parte del elenco y que fue seleccionada para el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián. Durante su estadía en Europa, en las últimas horas comenzó a circular en redes un video que la muestra en compañía de Nico Furtado mientras pasean por las calles de Madrid.

Las imágenes fueron publicadas por la influencer Magalí Sica, quien ya había sido noticia por captar a la China Suárez junto al piloto Franco Colapinto en una situación parecida. En esta ocasión, fue Roitman y Furtado quienes quedaron bajo el foco de atención.

Si bien en el clip no se observa una interacción directa entre los dos —detalle que generó cuestionamientos hacia la influencer por parte de algunos usuarios—, se puede ver a Stefi caminando por la misma zona en la que habría estado el actor, ingresando a una confitería y saliendo poco después con una bolsa en mano.

“Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, lanzó Magalí en el video, sugiriendo una relación cercana entre ambos que rápidamente generó revuelo en redes sociales.