Durante la charla, Tiago PZK también repasó cómo comenzó su historia de amor con la cantante y recordó que se conocieron dentro del ambiente musical, cuando todavía daba sus primeros pasos.

“Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap, yo vivía en un kiosco en ese momento”, contó. Luego recordó que ese comercio, ubicado en Alto Palermo, era su punto de encuentro en Capital cuando vivía en Monte Grande.

Finalmente, el artista se sinceró sobre sus sentimientos y dejó en evidencia cuánto significa La Joaqui en su presente. “Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo”, aseguró. Y destacó especialmente la mentalidad de las personas que tienen objetivos, trabajan por ellos y logran inspirarlo.

La foto íntima con la que Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su romance

La historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin en julio, después de dos años de relación y en medio de una fuerte exposición mediática. La ruptura generó un gran revuelo y tuvo a la cantante como protagonista de distintas entrevistas en las que no pudo ocultar su tristeza por la separación.

En aquellos primeros días, la joven cantante se mostró muy movilizada al referirse al final de la pareja y dejó en claro que la decisión había sido del cantante cordobés. Incluso, en uno de sus testimonios públicos, sorprendió con una frase que reflejaba lo que todavía sentía por él: "Él sigue siendo el amor de mi vida".

Sin embargo, poco después de la ruptura, Luck Ra realizó una publicación en sus redes sociales que dejó entrever que su expareja había comenzado una nueva historia sentimental con alguien de su entorno cercano. Lejos de esquivar la polémica, el músico expresó su malestar por las versiones que lo seguían vinculando con la cantante y lanzó una contundente declaración: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo".

Lo cierto fue que con el correr de los días, el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK comenzó a consolidarse y ambos dejaron de lado cualquier intención de mantener el romance lejos de las miradas públicas.

De hecho, a comienzos de septiembre, Tiago PZK compartió una postal muy íntima junto a su novia. En la imagen se los podía ver tomados de la mano, con un vuelo privado de fondo, una publicación con la que terminaron de confirmar públicamente la relación y mostraron el gran momento que atraviesan.

Ahora, una nueva fotografía de los dos caminando juntos y de la mano volvió a dejar en evidencia la cercanía que mantienen. Así, después de atravesar una separación que la afectó profundamente, La Joaqui parece haber encontrado nuevamente el amor junto a Tiago PZK.