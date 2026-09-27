El desconsolado llanto de Daniela Celis tras una función de Sex: "Sentí mucha culpa"

Sin embargo, ese momento también estuvo acompañado por el respaldo de sus compañeros de elenco, algo que Daniela destacó especialmente. “Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, aseguró. Además, remarcó que, a pesar de llevar dos meses formando parte de la obra, fue la primera vez que una situación así le ocurrió durante una función.

Cuál fue drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

Desde que trascendió la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina, Daniela Celis eligió preservar el silencio y no hacer declaraciones públicas al respecto. Aunque la relación entre ambos llegó a su fin, la influencer continúa vinculada al ex Gran Hermano por sus hijas en común, Laia y Aimé.

En paralelo, Iara Agustina Ledesma, prima de Medina, avanzó con la presentación que había realizado meses atrás y ratificó su denuncia. En este marco, cuando pasaron dos meses desde aquella instancia judicial, Pilar Smith retomó el contacto con Ledesma y reveló en LAM (América TV) cuáles son las novedades del expediente y qué podría ocurrir de ahora en adelante.

"Ratificó la denuncia. Después de la declaración, el próximo paso será llamar a Thiago Medina a indagatoria para que se defienda, excepto que el juzgado antes disponga algún medio probatorio. Para el proceso judicial es necesario que se hagan las pericias psicológicas y recién hay fecha para abril de 2027", explicó Pilar durante el programa conducido por Ángel de Brito. Así, la continuidad de la investigación dependerá de las medidas que determine el juzgado y de los plazos previstos dentro del proceso.

Por otra parte, la periodista también se refirió al estado actual de Ledesma luego de atravesar esta nueva instancia. Smith volvió a conversar con ella para saber cómo se encontraba y aseguró que la percibió más tranquila, en medio de un proceso que puede resultar especialmente complejo para quienes realizan una denuncia. "Hablé con ella y dice que está más aliviada. El tema de ratificar, a muchas víctimas les afecta, pero a otras las libera, les sacan un peso de encima", expresó.