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El desconsolado llanto de Daniela Celis tras una función de Sex: "Sentí mucha culpa"

Daniela Celis compartió el difícil momento que vivió después de una función de Sex y explicó qué la llevó a quebrarse en el camarín.

27 sept 2026, 21:48
DANIELA CELIS
DANIELA CELIS

Daniela Celis volvió a mostrarse completamente vulnerable frente a sus seguidores y compartió un momento muy personal que vivió después de una función de Sex, la obra de José María Muscari. Esta vez, la emoción apareció en el camarín y la ex Gran Hermano no pudo contener las lágrimas luego de terminar la presentación del sábado por la noche.

A través de sus redes sociales, la influencer decidió contar qué había detrás de ese llanto y explicó que su sensibilidad es una parte fundamental de su personalidad. “No sé si lloro por todo, pero soy una persona muy emocional, sensible, como que todo me traspasa. Y siento que tenemos como una conexión entre nosotros, somos una gran familia, y les quiero contar todo”, dijo al hablarle directamente a su comunidad.

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Lejos de esconder esa faceta, Daniela aseguró que suele compartir con sus seguidores cada momento de su vida, incluso aquellos que no son tan fáciles de atravesar. “Yo les cuento lo bueno, lo malo, mis experiencias, mis proyectos, mis frustraciones. Yo soy transparente, soy esto”. Y agregó: “Por eso hay mucha gente que me ama y me banca y mucha gente que no me puede ni ver y soy infumable e insoportable. Pero soy esto y banco ser lo que soy”.

Después de explicar por qué suele dejar que sus emociones queden a la vista, Celis reveló qué había provocado su último llanto. “Y por supuesto que lloré en Sex también. Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, explicó sobre lo que ocurrió al finalizar la función.

Sin embargo, ese momento también estuvo acompañado por el respaldo de sus compañeros de elenco, algo que Daniela destacó especialmente. “Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, aseguró. Además, remarcó que, a pesar de llevar dos meses formando parte de la obra, fue la primera vez que una situación así le ocurrió durante una función.

Cuál fue drástica decisión de Daniela Celis tras la ratificación de la denuncia contra Thiago Medina por abuso

Desde que trascendió la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina, Daniela Celis eligió preservar el silencio y no hacer declaraciones públicas al respecto. Aunque la relación entre ambos llegó a su fin, la influencer continúa vinculada al ex Gran Hermano por sus hijas en común, Laia y Aimé.

En paralelo, Iara Agustina Ledesma, prima de Medina, avanzó con la presentación que había realizado meses atrás y ratificó su denuncia. En este marco, cuando pasaron dos meses desde aquella instancia judicial, Pilar Smith retomó el contacto con Ledesma y reveló en LAM (América TV) cuáles son las novedades del expediente y qué podría ocurrir de ahora en adelante.

"Ratificó la denuncia. Después de la declaración, el próximo paso será llamar a Thiago Medina a indagatoria para que se defienda, excepto que el juzgado antes disponga algún medio probatorio. Para el proceso judicial es necesario que se hagan las pericias psicológicas y recién hay fecha para abril de 2027", explicó Pilar durante el programa conducido por Ángel de Brito. Así, la continuidad de la investigación dependerá de las medidas que determine el juzgado y de los plazos previstos dentro del proceso.

Por otra parte, la periodista también se refirió al estado actual de Ledesma luego de atravesar esta nueva instancia. Smith volvió a conversar con ella para saber cómo se encontraba y aseguró que la percibió más tranquila, en medio de un proceso que puede resultar especialmente complejo para quienes realizan una denuncia. "Hablé con ella y dice que está más aliviada. El tema de ratificar, a muchas víctimas les afecta, pero a otras las libera, les sacan un peso de encima", expresó.

     

 

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