La inesperada propuesta que recibió Yipio tras su paso por Gran Hermano

Cómo la inesperada reacción de Yipio al salir de Gran Hermano y enterarse en vivo de la separación de Lola y Manuel

La definición de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó a Yisela Paola Pintos, más conocida como Yipio, en el segundo puesto. La participante logró llegar hasta la gran gala final del reality, aunque terminó cayendo frente a Solange Abraham en una instancia decisiva que estuvo marcada por una enorme participación del público, con un récord de votos y una audiencia que superó ligeramente los 13 puntos de rating.

Luego de despedirse de la casa más famosa del país y recuperar el contacto con el exterior, la flamante subcampeona pasó por el stream oficial de Telefe, una dinámica habitual para quienes abandonan el juego. En medio de esa entrevista, protagonizó una situación inesperada al enterarse de una novedad que desconocía por completo: el final de la relación entre Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero.

El momento ocurrió en plena transmisión cuando Santiago del Moro le reveló que los exjugadores habían decidido terminar su romance, una historia que había comenzado durante la convivencia dentro del programa y que llevaba poco tiempo fuera de la casa. Aunque la información la sorprendió, Yipio no tardó en admitir que nunca había estado demasiado convencida de que la pareja pudiera consolidarse.

La conversación surgió mientras recordaba cómo había sido el acercamiento de Manuel hacia Lola durante el reality. “Primero Manu estaba embobado con Lola, después...”, comentó Yipio, sin imaginar que Del Moro interrumpiría su relato con la información sobre la reciente ruptura.

Fue entonces cuando el conductor decidió revelarle la noticia. “Están separados. ¿Sabés?”, le confirmó. La reacción de la exjugadora no se hizo esperar y, entre risas, respondió: “¿En serio? Yo sabía que no iban a durar (risa). ¿Es en serio o es mentira?”, preguntó, todavía incrédula ante la noticia.

A continuación, Eugenia Ruiz intervino y recordó la postura que Yipio había mantenido respecto de la pareja mientras compartían la convivencia. “No les tenías fe”, señaló. La observación despertó la curiosidad de Tato Algorta, que quiso profundizar en el tema y consultó: “¿Por qué no les tenías fe?”.

Todavía sorprendida, la subcampeona volvió a pedir una confirmación sobre lo que acababa de escuchar. “¿Es verdad?”, insistió. Tato ratificó la información: “Sí, es verdad”. En medio del intercambio, Eugenia Ruiz aportó una frase que desató risas entre todos los presentes y le dio un tono todavía más divertido a la charla. “Andrea del Boca fue la Tatiana (risas)”, expresó.

Lejos de dar por terminado el asunto, Yipio profundizó en su visión sobre aquella relación nacida dentro de la competencia y dejó claro que ya imaginaba un desenlace similar cuando todavía seguía aislada. “¿Te imaginás? Se dio con el Budincito. Me encanta. Lo dije adentro: ‘Estos no van a durar’”, aseguró.