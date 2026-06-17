El fiscal Pollicita pidió nuevas medidas de prueba para contrastar la versión cripto de Adorni

Además, el fiscal requirió antecedentes regulatorios vinculados con los activos virtuales y pidió precisiones sobre la existencia de registros formales de prestadores de servicios cripto durante los primeros años de desarrollo de ese mercado.

En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en la elaboración de un informe técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad. Ese documento servirá como referencia para analizar la plausibilidad de los rendimientos informados por el jefe de Gabinete.

La casa de Indio Cuá bajo análisis

La investigación también profundizó el análisis sobre la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. En ese marco, la fiscalía solicitó registros de ingresos y egresos vinculados al lote donde se realizaron obras de remodelación.

La medida busca reconstruir aspectos patrimoniales relacionados con las reformas efectuadas en el inmueble y con los gastos asociados a esos trabajos.

Uno de los nombres que aparece en el expediente es el del contratista Matías Tabar, quien declaró haber estado a cargo de la remodelación de la propiedad y haber cobrado 245.000 dólares por las obras. También afirmó haber intervenido como intermediario en distintas compras realizadas para la vivienda.

A partir de un peritaje sobre el teléfono celular de Tabar, los investigadores detectaron una operación vinculada con la compra de ropa de cama y artículos de blanquería por $8.183.303. La factura fue emitida a nombre de una tercera persona, por lo que la fiscalía solicitó información para determinar quién fue el destinatario final de esos productos.

El patrimonio familiar

Otra de las líneas de investigación apunta al entorno familiar del jefe de Gabinete. La Justicia requirió información para establecer si su madre, Silvia Pais, reside actualmente en el barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui.

En caso de confirmarse esa situación, la administración del country deberá informar desde cuándo ocupa el inmueble, si lo hace como propietaria o inquilina y cuáles son los costos asociados a la vivienda.

francisco y manuel adorni La fiscalía pidió información de la causa que investiga a Francisco Adorni para analizar posibles vínculos patrimoniales con el expediente. (Foto: archivo).

Pollicita también solicitó incorporar información de la causa en la que se investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Francisco Adorni, hermano del funcionario y diputado bonaerense de La Libertad Avanza.

El requerimiento incluye antecedentes relacionados con bienes familiares, movimientos patrimoniales y aspectos vinculados a la sucesión de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete. Causa que tienen a cargo el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas.

Los antecedentes laborales

La fiscalía también busca reconstruir la actividad laboral de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

manuel-adorni-y-bettina-angeletti-en-una-imagen-de-diciembre-de-2021-foto-instagrammadorniarchivo-33UPLGM6TBEH5EOWD6ZCWNO2DY La Justicia busca reconstruir la actividad laboral y los ingresos de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni. (Foto: archivo).

Con ese objetivo, requirió información sobre las funciones que ambos habrían desempeñado en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. La medida apunta a determinar qué cargos ocuparon, cuáles fueron sus ingresos y si presentaron declaraciones juradas durante ese período.

Las actuaciones forman parte de una investigación más amplia que intenta establecer si la evolución patrimonial del jefe de Gabinete se corresponde con los ingresos registrados y con las explicaciones que brindó sobre el origen de sus bienes.