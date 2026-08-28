Campanita de Gran Hermano se negó a salir de otro reality y explotó a los gritos: "¡Voy a seguir acá!"

Cómo fue la salida de Campanita de Gran Hermano

La salida de Campanita de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo lejos de ser tranquila. Después de que El Big comunicara su expulsión, la participante se negó a abandonar la casa y la producción tuvo que intervenir para concretar su salida.

Primero fue convocada al confesionario, pero no quiso retirarse del certamen. Ante su negativa, personal femenino de seguridad ingresó a la casa para acompañarla hasta la puerta, mientras el resto de los participantes observaba la situación desde una de las habitaciones.

La salida se produjo después de un fuerte conflicto con Sol Pincoya y Danelik, que comenzó cuando Campanita retiró fotografías de los hijos de las participantes. El enfrentamiento fue escalando y terminó involucrando también a la pareja de Brian Sarmiento.

Por este motivo, el dueño de la casa decidió que Campanita y Danelik debían abandonar la casa: “...Estas dos personas me manifestaron hoy su deseo de abandonar la casa y, por supuesto, voy a aceptar su pedido. Entiendan que no se van porque lo desean, sino porque yo considero que, luego de los incidentes mencionados, no corresponde que continúen en este lugar”.

Sin embargo, Campanita hizo caso omiso a la orden y volvió a protagonizar una salida conflictiva, tal como ya había ocurrido cuando fue eliminada anteriormente por Solange.