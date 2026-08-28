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Campanita de Gran Hermano se negó a salir de otro reality y explotó a los gritos: "¡Voy a seguir acá!"

El vínculo de Campanita con su dificultad para soltar los realities cuando queda fuera de competencia parece tener una larga historia. Incluso en Gran Hermano volvió a quedar en evidencia esta particular reacción. ¿No lo supera o es puro acting?

28 ago 2026, 17:51
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Campanita se negó a salir de otro reality y explotó a los gritos: ¡Voy a seguir acá!

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Campanita se negó a salir de otro reality y explotó a los gritos: ¡Voy a seguir acá!

Campanita se negó a salir de otro reality y explotó a los gritos: "¡Voy a seguir acá!"

Pasados algunos minutos del 28 de agosto, Campanita volvió a protagonizar uno de esos momentos que parecen sacados de un guion de reality. La paraguaya fue expulsada anoche de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y, lejos de aceptar la decisión, se resistió a abandonar la casa hasta el último momento.

La situación se tensó tanto que Campanita tuvo que ser escoltada por personal femenino del reality, que finalmente consiguió sacarla de la casa. Sin embargo, no era la primera vez que la participante se resistía a abandonar el juego. En su anterior eliminación había ocurrido algo similar: terminó quebrándose en medio de un ataque de llanto y, después de varios minutos de tensión, finalmente aceptó retirarse.

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Ahora, un viejo video volvió a poner el foco sobre sus particulares despedidas. En las últimas horas comenzó a viralizarse un registro de su participación en otro reality de Paraguay, en 2024, donde protagonizó una escena que guarda llamativas similitudes con sus recientes salidas de Gran Hermano.

Al enterarse de que debía abandonar aquel programa, la paraguaya también se mostró completamente desbordada, se negó a retirarse y protagonizó una verdadera escena de crisis frente a las cámaras. “Vivo lejos, así como vos. Yo renuncio a muchas cosas para estar acá, por cumplir mis sueños. Voy a seguir acá, aunque vos ni nadie quiera. Voy a hacer todo de mí para cumplir mi sueño”, expresó a los gritos.

Cómo fue la salida de Campanita de Gran Hermano

La salida de Campanita de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo lejos de ser tranquila. Después de que El Big comunicara su expulsión, la participante se negó a abandonar la casa y la producción tuvo que intervenir para concretar su salida.

Primero fue convocada al confesionario, pero no quiso retirarse del certamen. Ante su negativa, personal femenino de seguridad ingresó a la casa para acompañarla hasta la puerta, mientras el resto de los participantes observaba la situación desde una de las habitaciones.

La salida se produjo después de un fuerte conflicto con Sol Pincoya y Danelik, que comenzó cuando Campanita retiró fotografías de los hijos de las participantes. El enfrentamiento fue escalando y terminó involucrando también a la pareja de Brian Sarmiento.

Por este motivo, el dueño de la casa decidió que Campanita y Danelik debían abandonar la casa: “...Estas dos personas me manifestaron hoy su deseo de abandonar la casa y, por supuesto, voy a aceptar su pedido. Entiendan que no se van porque lo desean, sino porque yo considero que, luego de los incidentes mencionados, no corresponde que continúen en este lugar”.

Sin embargo, Campanita hizo caso omiso a la orden y volvió a protagonizar una salida conflictiva, tal como ya había ocurrido cuando fue eliminada anteriormente por Solange.

     

 

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