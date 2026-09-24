Florencia Peña rompió el silencio sobre la estafa a su hijo Juan Otero y reveló el detalle que más le dolió

Luego, la actriz reconstruyó cómo empezó a sospechar que algo no estaba bien. Al principio, los movimientos extraños en sus cuentas no le llamaron especialmente la atención, ya que en su casa circulaba mucha gente y podía tratarse de un robo de tarjetas. Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando aparecieron las amenazas contra su hijo.

"A mí me hubiera encantado hablar con ella y con su mamá, pero la Justicia no me dejó porque teníamos una perimetral, o sea ellos no se podían acercar. Quizás lo que nos dolió, le dolió a Juan fue que eran amigos que venían a casa, que yo los conocía y que compartíamos cenas", explicó.

Qué dijo Juan Otero sobre la extorsión que sufrió con Flor Peña

Pepe Ochoa dio a conocer que Flor Peña y su hijo, Juan Otero, fueron víctimas de una maniobra de estafa y extorsión por parte de una vecina hace cuatro años. De acuerdo con la información que salió a la luz, la joven habría realizado consumos con tarjetas de crédito pertenecientes a la familia y también se habría llevado diversos elementos de la casa. Una vez que la causa tuvo una resolución judicial, el influencer optó por referirse públicamente al tema.

Durante una charla con LAM (América TV), Juan recordó aquel difícil momento y señaló que hoy lo tiene completamente superado. Además, explicó que durante años eligió no exponer la situación porque consideraba que era un asunto muy delicado: “Hoy estoy bien, fue un tema de hace cuatro años. No lo quise hacer público porque entiendo que cuando alguien hace cosas malas, el universo se lo devuelve”.

Por otra parte, el hijo de Flor Peña reveló que mantenía una relación cercana con la acusada y que la conocía desde antes de que se descubrieran los hechos. Según contó, entre ambos existía un vínculo de confianza que se quebró cuando todo salió a la luz: “Esta chica tenía 21 años cuando era mi amiga”.

Al profundizar sobre el caso, Juan dejó en claro que, para él, la principal responsable fue la joven involucrada y buscó despegar a su entorno familiar de cualquier acusación. “Sabía lo que estaba haciendo, no era una persona inocente que la madre la manejaba. Quiero quitarle responsabilidad a la familia porque la que hizo todo fue ella”, sostuvo, marcando que actuó con total conocimiento de sus decisiones.

Respecto de la investigación, también explicó cómo lograron identificar a quien se encontraba detrás de las amenazas y los intentos de extorsión. “Lo hizo desde un lugar anónimo, después se descubrió que era ella”, detalló al referirse al momento en que pudieron comprobar quién estaba involucrada.

El episodio afectó profundamente al influencer, que reconoció haber atravesado una etapa muy compleja a nivel personal. Sin embargo, destacó el acompañamiento que recibió por parte de sus padres durante todo el proceso: “En su momento la pasé mal, mi papá y mi mamá me apoyaron. Fue un momento duro, pero que salimos adelante”.

Ya con el conflicto resuelto y varios años después de lo ocurrido, Juan aseguró que decidió seguir adelante sin quedarse aferrado a esa experiencia. Incluso, manifestó que no guarda rencor hacia la mujer señalada en la causa: “A las personas malas, le pasan cosas malas, pero igualmente le deseo lo mejor”.

En la misma línea, confirmó que la Justicia ya se expidió sobre el caso y se mostró conforme con el desenlace judicial, en sintonía con lo que había contado previamente Pepe Ochoa. “La Justicia resolvió muy bien, así que ya está”, afirmó. De todos modos, admitió que revivir públicamente aquel episodio sigue siendo una situación incómoda.

Para cerrar, también se refirió al impacto que este tipo de noticias tienen en su madre y remarcó que considera injusto que ella quede involucrada en cuestionamientos cuando fue una de las damnificadas. “A mí no me importa, pero pobre mi mamá, todas noticias negativas, pero acá ella no se equivocó, somos las víctimas. Hay que soltar, el tiempo se lo lleva todo, estoy viviendo el presente y creando un buen futuro”, sentenció, dando por terminado el tema.