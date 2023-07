Quiso pagar sus uñas con la Tarjeta Alimentar y por suerte pasó lo que todos esperaban

Embed

“Storytime de cuando me quisieron pagar con la Tarjeta Alimentar”, comienza y explica, para quienes no lo saben, de qué se trata el beneficio: “Es una tarjeta que sería como un plan social donde te dan dinero para que compres los alimentos de tus hijos”, dice.

Todo comenzó cuando la muchacha que quería hacerse las uñas consultó el precio por el chat de la casa de uñas y le preguntó si aceptaban tarjetas, a lo cual le respondieron que sí, pero que con un recargo.

El joven contó luego que la mujer de unos 20 años fue a su local, se realizó el trabajo, y cuenta que “me va a pagar y le digo: ‘Pero con recargo, por la tarjeta’. Me da la tarjeta, la paso por el posnet. Denegada. La paso de nuevo. Rechazada. La miro y era la Tarjeta Alimentar”.

Indignado, el profesional relata, “¿Cómo me vas a venir a pagar las uñas con la tarjeta en la que te están dando plata para tus hijos, que se supone que no tenés dinero para comprarles de comer? Obviamente, la tarjeta me da rechazada porque yo no vendo alimentos, gente”, reflexionó el creador de Eric Nails, que atiende a celebridades como Wanda Nara y Pampita, con quienes tiene fotos en su perfil en las redes.

¿Cómo terminó la historia del intento de pago con la Tarjeta Alimentar?

“‘¿Y cómo te puedo pagar? Porque no tengo otra cosa para pagarte’, me dice. ‘No -le digo-. Llamá a alguien, pedile a alguien que te traiga el dinero o dejame tu celular, tu documento y andá a buscar la plata’. Porque si no, no me paga más”, cuenta el joven en su TikTok.

“Llamó a alguien, tuvo que quedarse acá en el sillón esperando, yo tuve que quedarme sentado, al p..., en mi horario de comer. En ningún momento se disculpó, (tenía) la peor de las ondas. Se había hasta enojado porque no le cobraban con la Tarjeta Alimentar”, añadió Eric en su posteo de TikTok.

Para concluir, el joven le contó a sus casi 700 mil seguidores: "Quedé indignado, porque tras que esa plata es de nuestros impuestos, la usa para hacerse las uñas, y no para darle de comer a los hijos. ¿Qué hubiesen hecho en mi lugar? Yo estaba nulo, no lo podía creer. Ahora se los cuento, pero en el momento... ay, Dios, pero bueno”.