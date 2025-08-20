El pícaro momento de Cazzu en La Voz Argentina: la pregunta que sonrojó a un participante

Finalmente, en la definición del Knockout, Luck Ra, tras una difícil deliberación, eligió a Dantas para continuar en la competencia, reconociendo su talento y desempeño en el escenario.

De la falla al triunfo: el participante de La Voz Argentina que se recuperó y convenció a Luck Ra

El último domingo La Voz Argentina 2025 (Telefe) fue escenario de un momento cargado de emoción y superación que conmovió tanto al jurado como al público. Un participante logró sobreponerse a un error al comienzo de su interpretación y terminó siendo elegido por el equipo de Luck Ra, demostrando que la resiliencia también tiene su lugar en el mundo artístico.

Durante la etapa de Knockouts, Federico Mestre y Leonardo Belmonte se enfrentaron con dos clásicos: “Tu jardín con enanitos” y “Niña bonita”. Al iniciar su presentación, Federico tuvo una confusión que generó tensión en el estudio. Sin embargo, logró recomponerse con firmeza y continuar con seguridad, lo que fue ampliamente valorado por los coaches.

Al momento de las devoluciones, Julianna Gattas, integrante del dúo Miranda!, puso el foco en la actitud del participante: "Quiero rescatar que Fede no solo se recuperó con la voz sino también con el espíritu".

Por su parte, Soledad Pastorutti ofreció una reflexión profunda sobre el valor de equivocarse y seguir adelante: "Me hiciste olvidar de lo que pasó al principio. Yo no me quedé en tu error. Me quedé: qué pasó antes. Nada. Yo eso lo valoro mucho porque reponerse a la frustración es lo más difícil que nos toca a los seres humanos y cuando estamos expuestos, peor. A mí me gustaría que muchos chicos de tu edad puedan aprender de esto que pasó hoy, porque nos va a pasar muchas veces en la vida. Y la verdad es que no da engancharse en un error como el de hoy, porque no te va a marcar para toda la vida".

Al finalizar la instancia, el conductor Nico Occhiato le preguntó al cantante cordobés si ya había tomado una decisión. Con algo de incertidumbre, respondió: "Solo sé que no sé nada". Finalmente, Luck Ra y Cazzu decidieron que Federico continuara en la competencia, reconociendo su capacidad para levantarse y seguir adelante con determinación.