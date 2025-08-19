Liliana Franco se pronunció tras su abrupta salida de Mujeres Argentinas: "Un sabor amargo"

“Son gajes del oficio. Me quedó un sabor amargo de irme de un proyecto lindo e interesante, que después no terminó siendo lo que yo tenía en mente, o quizás yo no era lo que tenía en mente la producción”, mencionó, dejando en claro -a diferencia de lo que había conversado por privado con Adrián Pallares- que lejos estuvo de ser una salida conflictiva.

El día que María Belén Ludueña rompió en llanto al aire de Mujeres Argentinas

El 14 de mayo, María Belén Ludueña se quebró al aire en su programa Mujeres Argentinas (El Trece) luego de entrevistar a su marido y Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante la entrevista, el funcionario recibió una queja de Amalia Díaz Guiñazú, panelista del ciclo, sobre una situación personal que vivió en la Ciudad: había sido embestida por un colectivo mientras circulaba en bicicleta y denunció que las cámaras de la zona no funcionaban, lo que derivó en un tenso intercambio.

Tras este momento, Ludueña no pudo contener la emoción y, visiblemente angustiada, confesó su deseo de ser madre: "Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire. Este es el lado de la política de la que tanto hablan", dijo la conductora entre lágrimas.

En ese momento, la periodista explicó la complejidad de su rol y cómo las cuestiones políticas afectan su desempeño. "A veces las cuestiones políticas son muy duras. Yo soy la mujer del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer, trato de hacer lo mejor que puedo, este es mi laburo y mis compañeras lo saben", continuó.

Luego, se disculpó con el público por la emoción mostrada al aire: "Quiero pedirles disculpas a la audiencia. Yo soy auténtica, se la pasa mal de este lado".

La conductora también compartió su situación personal, marcada por el deseo de ser madre. "En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Estoy esperando que pase este tiempo que son las elecciones".

Por último, reafirmó su compromiso profesional y la importancia de mantener su autenticidad. "Soy profesional, quiero terminar mi programa. Hace muchos años que lucho por estar acá, me costó mucho llegar y a veces suceden cosas al aire en las que una no puede dejar de lado la persona que es", concluyó.