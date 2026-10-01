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¿Vuelven las tormentas a Buenos Aires?: el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una semana con temperaturas moderadas, períodos de cielo nublado y cambios en las condiciones meteorológicas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

¿Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires?: el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico

¿Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires?: el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico
Leé también Vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y qué dice el pronóstico
Cuándo baja la temperatura y qué dice el pronóstico. (Foto: archivo)

La jornada del jueves tendrá una mañana con cielo inestable y hasta un 40% de probabilidades de lluvias aisladas. La temperatura partirá de una mínima de 10 grados y alcanzará los 17 durante la tarde. Para ese momento se espera cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche las condiciones serán algo nubladas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico prevé modificaciones en la nubosidad, el viento y probabilidad de precipitaciones durante los próximos días. (Foto: archivo)

El pronóstico del Servicio Meteorológico prevé modificaciones en la nubosidad, el viento y probabilidad de precipitaciones durante los próximos días. (Foto: archivo)

El viento también tendrá protagonismo durante buena parte de esa jornada. El SMN pronostica ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del sur, principalmente durante la mañana y la tarde.

Cambios en las condiciones meteorológicas

El viernes comenzará con una temperatura mínima de 8 grados y tendrá una máxima de 18. El cielo se presentará entre algo y mayormente nublado durante el transcurso del día.

La posibilidad de precipitaciones será baja durante la mayor parte de la jornada, aunque por la noche llegará al 10%. En ese período también se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, esta vez desde el sector noroeste.

Las condiciones volverán a modificarse durante la madrugada del sábado. Para ese momento, el pronóstico contempla hasta un 40% de probabilidades de tormentas aisladas y una temperatura mínima de 11 grados.

Durante el resto del sábado, el cielo permanecerá mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones se ubicará en el 10% durante la tarde y la noche, mientras que la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Este domingo, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. (Foto: archivo)

Este domingo, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. (Foto: archivo)

Cómo termina el período de pronóstico

El domingo mostrará un escenario más estable en cuanto a las precipitaciones. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 10 grados y una máxima de 17.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones durante estos días, aunque habrá modificaciones en la nubosidad, el viento y la probabilidad de precipitaciones.

La posibilidad de lluvias aisladas y tormentas aparecerá en distintos momentos del período previsto para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En pocas palabras

  • Clima variable: El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para Buenos Aires y conurbano una semana de temperaturas moderadas y posibles lluvias.
  • Jueves y viernes: Se esperan mañanas inestables con probabilidades de lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
  • Fin de semana: El sábado podría traer tormentas aisladas, mientras que el domingo se presentará con cielo algo nublado y condiciones más estables.
Resumen generado por Thinkindot AI
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