¿Vuelven las tormentas a Buenos Aires?: el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional

La posibilidad de precipitaciones será baja durante la mayor parte de la jornada, aunque por la noche llegará al 10%. En ese período también se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, esta vez desde el sector noroeste.

Las condiciones volverán a modificarse durante la madrugada del sábado. Para ese momento, el pronóstico contempla hasta un 40% de probabilidades de tormentas aisladas y una temperatura mínima de 11 grados.

Durante el resto del sábado, el cielo permanecerá mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones se ubicará en el 10% durante la tarde y la noche, mientras que la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Este domingo, el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. (Foto: archivo)

Cómo termina el período de pronóstico

El domingo mostrará un escenario más estable en cuanto a las precipitaciones. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada, con una mínima de 10 grados y una máxima de 17.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones durante estos días, aunque habrá modificaciones en la nubosidad, el viento y la probabilidad de precipitaciones.

La posibilidad de lluvias aisladas y tormentas aparecerá en distintos momentos del período previsto para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.