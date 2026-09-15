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Stray Kids debutó en Argentina y desató la locura del público con su primer show

La banda de k-pop llegó al país por primera vez con “STRAYCITY”, su propio festival, que recorre tres destinos de Latinoamérica con una programación especial para cada público.

15 sept 2026, 08:00
STRAY KIDS x @irishsuarez - 051 (1)
STRAY KIDS x @irishsuarez - 051 (1)

Anoche, Stray Kids se presentó por primera vez en Argentina ante un Hipódromo de San Isidro totalmente sold-out. Fue el primero de dos shows, ya que ante un sold-out total del show del 14, la banda sumó una segunda noche para hoy, 15 de septiembre. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. desembarcaron finalmente en Buenos Aires para concretar uno de los debuts internacionales más esperados por el público local.

El sold out tenía por detrás una historia de años: los STAY argentinos —como se conoce a los fans del grupo— venían reclamando juntos una fecha de Stray Kids en el país hace años. Ayer, mucho antes de que se abrieran las puertas, esa expectativa ya se palpaba en los alrededores del Hipódromo, con cientos de fans llegando con banderas, carteles y cantos.

Buenos Aires es una de las tres ciudades elegidas para “STRAYCITY”, el festival creado por Stray Kids junto a JYP Entertainment y Live Nation para este recorrido por Latinoamérica. Con fechas en Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México, el concepto tiene al grupo como cabeza de cartel y suma en cada destino artistas especialmente curados para acompañar la jornada.

Para su doble edición argentina, “STRAYCITY” sumó nombres locales e internacionales. K4OS, la girlband argentina nominada este año a Mejor Álbum de un Grupo Pop en los Premios Gardel, y el DJ y productor Cocho fueron los representantes de la escena local, mientras que NEXZ, el grupo surcoreano-japonés surgido en 2024, completó el line-up antes de la llegada de Stray Kids.

Cuando las luces se apagaron, el grito se escuchó en todo el Hipódromo. Stray Kids apareció en escena y la reacción de los fans dejó en claro la intensidad con la que el público argentino había esperado ese momento. La respuesta se repitió con “TOPLINE” y “S-Class”, que abrieron un show de escala monumental, con los ocho integrantes moviéndose en perfecta sincronía frente a miles de STAY que no solo cantaban cada palabra, sino que también acompañaban las coreografías desde el público.

“MANIAC”, “DOMINO” y “Thunderous” encontraron del otro lado a un público que las que las entonaba como himnos, mientras que “God’s Menu”, la canción que marcó un punto de inflexión en la expansión internacional de Stray Kids, fue recibida de principio a fin por un coro masivo. “Chk Chk Boom” y “LALALALA” continuaron el recorrido por sus grandes hits y “This & That” llevó al escenario su etapa más reciente. Hacia el final, “Stray Kids” volvió a convertir el Hipódromo en una sola voz y “After You” abrió uno de los pocos momentos de pausa antes de volver a acelerar con “MIROH”.

Pasadas las 22:30 horas, Stray Kids se despidió de su primer público argentino en medio de una ovación. El debut, sin embargo, todavía tiene una noche más: esta noche, el grupo vuelve al Hipódromo de San Isidro para una segunda función, sumada ante la enorme demanda que despertó su llegada al país.

     

 

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