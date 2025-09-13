El escalofriante relato del testigo que auxilió a Thiago Medina tras su accidente en moto: "Decía que..."

“Yo me quedé con el, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock”, relató el entrevistado cómo intentó mantener con calma a la expareja de Daniela Celis.

Y recordó angustiado sobre la maniobra que hicieron y la tardanza del SEM: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante, como 40 minutos. Espero que pueda salir adelante”.

Cómo es el auto con el que chocó Thiago Medina

El auto con el que Thiago Medina colisionó en la intersección de San Martín y La Providencia, en Moreno, mientras circulaba en su moto, es un Chevrolet Corsa gris.

Según los informes judiciales, la investigación del accidente quedó a cargo de la UFI número 1 de Moreno, que aportó detalles sobre cómo se produjo la colisión con el rodado mencionado. "Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años [...] por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", comunican en el parte.

Por su parte, los registros policiales describen con mayor precisión el momento del impacto: "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba".