El escalofriante relato del testigo que auxilió a Thiago Medina tras su accidente en moto: "Decía que..."

Thiago Medina continúa internado en estado grave tras el accidente que sufrió en su moto en la intersección de San Martín y La Providencia, en Moreno.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Raúl, testigo del accidente de Thiago Medina, relató de cruda manera cómo encontró al joven minutos después de que se produjera el choque. Su palabra en la nota.
Thiago Medina continúa internado en estado grave tras el accidente que sufrió en su moto en la intersección de San Martín y La Providencia, en Moreno.
Horas después del accidente, Raúl, un testigo clave, relató a Sábado en TN cómo encontró al ex Gran Hermano inmediatamente después del choque. Según describió, los momentos posteriores fueron críticos: Thiago quedó luchando por su vida mientras intentaban auxiliarlo y mantenerlo estable hasta la llegada del SEM (Servicio de Emergencias Médicas).
“Yo venía en el sentido Moreno-Rodríguez y llegamos dos segundos después del choque. Ahí lo vi tirado en el piso, paramos con la camioneta y lo ayudamos. No lo conocíamos ni lo reconocimos porque estaba con el casco", comenzó contando.
Según explicó, Thiago estaba tirado con su moto en la calle y rápidamente corrieron a asistirlo: "Estaba en el medio de la calzada, nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema".
“Yo me quedé con el, le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock”, relató el entrevistado cómo intentó mantener con calma a la expareja de Daniela Celis.
Y recordó angustiado sobre la maniobra que hicieron y la tardanza del SEM: “Tratamos de moverlo, pero estaba muy grave. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante, como 40 minutos. Espero que pueda salir adelante”.
El auto con el que Thiago Medina colisionó en la intersección de San Martín y La Providencia, en Moreno, mientras circulaba en su moto, es un Chevrolet Corsa gris.
Según los informes judiciales, la investigación del accidente quedó a cargo de la UFI número 1 de Moreno, que aportó detalles sobre cómo se produjo la colisión con el rodado mencionado. "Interviene la UFI número 1 de Moreno, del doctor Oporto... El imputado es una persona de 40 años [...] por lo que dicen, colisiona en la parte trasera del vehículo que venía circulando en sentido contrario", comunican en el parte.
Por su parte, los registros policiales describen con mayor precisión el momento del impacto: "Llegaban a San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez Moreno, por causas que se están estableciendo en este momento, colisiona en la parte trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario. El vehículo es el que conducía este señor José Fernando Córdoba".