Pampita rompió el silencio sobre su separación de Martín Pepa y lanzó una letal frase: "Lo que tengo que decir..."

“Si en algún momento lo tengo que decir lo voy a decir, pero no es ahora”, marcó Carolina acerca de sus propios tiempos ante la posibilidad de dar más detalles sobre su vínculo con el empresario.

Por último, hizo un pedido concreto para ambos: “Espero que no se metan y nos dejen tranquilos”. Así, eligió resguardar su intimidad y dejó sin confirmar las versiones sobre una nueva separación.

Cómo reaccionaron los hijos de Pampita a la separación de Martín Pepa

Pampita habló en LAM (América TV) sobre los rumores de separación de Martín Pepa. Aunque evitó confirmar o desmentir la ruptura, contó cómo sus hijos conviven con la exposición mediática de su vida privada.

La modelo explicó que los chicos aprendieron a diferenciar lo que circula públicamente de lo que sucede en su familia. “Saben que lo único que importa es lo que pasa en casa y quiénes somos en casa”, sostuvo. Y agregó: “No se basan en nada que se diga afuera”.

Además, destacó el apoyo que recibe de ellos: “Tengo la suerte de que son un amor mis hijos. Me apoyan en todo”. Si bien reconoció que algunos aspectos de su carrera pueden incomodarlos, remarcó: “También tienen muchos privilegios, así que no se quejan nunca”.