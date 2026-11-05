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PRESENTE SENTIMENTAL

Pampita rompió el silencio sobre su separación de Martín Pepa y lanzó una letal frase: "Lo que tengo que decir..."

Pampita habló con LAM luego de separarse nuevamente de Martín Pepa y contó cómo atraviesa este momento de su vida sentimental.

5 nov 2026, 21:00
Pampita rompió el silencio sobre su separación de Martín Pepa: Lo que tengo que decir...

Pampita rompió el silencio sobre su separación de Martín Pepa: "Lo que tengo que decir..."

Pampita rompió el silencio sobre su separación de Martín Pepa: Lo que tengo que decir...

Pampita rompió el silencio sobre su separación de Martín Pepa: "Lo que tengo que decir..."

Pampita habló sobre los rumores de separación de Martín Pepa luego de que Yanina Latorre difundiera la versión en SQP (América TV). Aunque evitó confirmar una ruptura, la modelo explicó por qué prefiere mantener su presente sentimental lejos de las cámaras.

En diálogo con LAM (América TV), la modelo se mostró movilizada y prefirió mantener en reserva los detalles de su vínculo. Sin embargo, hubo un gesto que no pasó inadvertido: no desmintió la versión.

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Ante la pregunta de cómo se encuentra, respondió: El corazón está bien, muy bien. No quiero entrar en el tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. Estoy bien, gracias por preguntar.

La conductora también dejó en claro que su decisión de guardar silencio busca preservar a la otra persona. Quiero cuidar ciertas cosas y ámbitos, yo estoy expuesta pero a veces la otra persona no tiene por qué estarlo. Prefiero no contar cosas privadas, sostuvo.

“Si en algún momento lo tengo que decir lo voy a decir, pero no es ahora”, marcó Carolina acerca de sus propios tiempos ante la posibilidad de dar más detalles sobre su vínculo con el empresario.

Por último, hizo un pedido concreto para ambos: Espero que no se metan y nos dejen tranquilos. Así, eligió resguardar su intimidad y dejó sin confirmar las versiones sobre una nueva separación.

Cómo reaccionaron los hijos de Pampita a la separación de Martín Pepa

Pampita habló en LAM (América TV) sobre los rumores de separación de Martín Pepa. Aunque evitó confirmar o desmentir la ruptura, contó cómo sus hijos conviven con la exposición mediática de su vida privada.

La modelo explicó que los chicos aprendieron a diferenciar lo que circula públicamente de lo que sucede en su familia. Saben que lo único que importa es lo que pasa en casa y quiénes somos en casa”, sostuvo. Y agregó: “No se basan en nada que se diga afuera.

Además, destacó el apoyo que recibe de ellos: Tengo la suerte de que son un amor mis hijos. Me apoyan en todo. Si bien reconoció que algunos aspectos de su carrera pueden incomodarlos, remarcó: También tienen muchos privilegios, así que no se quejan nunca.

     

 

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