Un hombre de 80 años perdió el control de su auto, se subió a la vereda y todo terminó de la peor manera

Según informó el medio local Qué Pasa Salta, entre las personas que requirieron atención con mayor urgencia también se encontraba una mujer. Además, un bebé permanecía internado en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital.

Después del choque, el conductor sufrió una crisis de nervios y presentó signos de desorientación, por lo que recibió asistencia médica en el lugar. Sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital, según explicó Estrada al referirse al estado del automovilista.

Los efectivos también verificaron la documentación personal del conductor y la correspondiente al vehículo, que se encontraba en regla. Además, le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Investigan por qué el conductor perdió el control del auto

Las pericias realizadas en el lugar buscarán determinar qué provocó que el hombre perdiera el control del Renault 11 y terminara sobre la vereda. Hasta el momento, las autoridades no informaron una causa concreta del accidente.

Una de las hipótesis que se analiza es que el conductor habría sufrido una descompensación mientras manejaba, aunque esa posibilidad deberá ser determinada por la investigación. La cámara de seguridad registró la dramática secuencia y en la filmación se observa cómo el auto apareció repentinamente, subió a la vereda y embistió al grupo de personas.

El violento episodio dejó nueve adultos y cuatro niños heridos. (Foto: captura)

Algunos vecinos lograron apartarse segundos antes del impacto, mientras que otros fueron alcanzados. Tras la embestida, el vehículo quedó detenido sobre la vereda y varias personas corrieron inmediatamente para asistir a los heridos y ayudar a quienes habían quedado tendidos en el piso.