Un hombre de 80 años perdió el control de su auto, se subió a la vereda y todo terminó de la peor manera

Un hombre de 80 años perdió el control de su auto, subió a la vereda y atropelló a 13 personas en Salta. El violento episodio dejó nueve adultos y cuatro niños heridos, varios de los cuales debieron ser trasladados a distintos centros de salud.
El violento episodio dejó nueve adultos y cuatro niños heridos, varios de los cuales debieron ser trasladados a distintos centros de salud. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo.
Un hombre de 80 años perdió el control de su auto y atropelló a 13 personas.
Un hombre de 80 años perdió el control de su auto, subió a la vereda y atropelló a 13 personas en Salta. El violento episodio dejó nueve adultos y cuatro niños heridos, varios de los cuales debieron ser trasladados a distintos centros de salud.
El accidente ocurrió durante la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de la localidad de Cerrillos. El conductor, oriundo de La Merced, circulaba solo a bordo de un Renault 11 cuando, por motivos que todavía se investigan, se salió de la calzada y embistió a un grupo de personas.
El momento del impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes muestran la velocidad con la que se produjo la secuencia. Mientras algunos vecinos alcanzaron a reaccionar y escapar, otros fueron sorprendidos por el vehículo.
Entre las víctimas se encontraban cuatro menores de edad, tres de ellos fueron derivados a distintos hospitales para recibir atención médica y uno posteriormente recibió el alta. La comisaria María Estrada, de la Policía de Salta, confirmó el número de personas asistidas durante una entrevista con el programa local Somos la Mañana.
Según informó el medio local Qué Pasa Salta, entre las personas que requirieron atención con mayor urgencia también se encontraba una mujer. Además, un bebé permanecía internado en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital.
Después del choque, el conductor sufrió una crisis de nervios y presentó signos de desorientación, por lo que recibió asistencia médica en el lugar. Sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital, según explicó Estrada al referirse al estado del automovilista.
Los efectivos también verificaron la documentación personal del conductor y la correspondiente al vehículo, que se encontraba en regla. Además, le realizaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.
Las pericias realizadas en el lugar buscarán determinar qué provocó que el hombre perdiera el control del Renault 11 y terminara sobre la vereda. Hasta el momento, las autoridades no informaron una causa concreta del accidente.
Una de las hipótesis que se analiza es que el conductor habría sufrido una descompensación mientras manejaba, aunque esa posibilidad deberá ser determinada por la investigación. La cámara de seguridad registró la dramática secuencia y en la filmación se observa cómo el auto apareció repentinamente, subió a la vereda y embistió al grupo de personas.
Algunos vecinos lograron apartarse segundos antes del impacto, mientras que otros fueron alcanzados. Tras la embestida, el vehículo quedó detenido sobre la vereda y varias personas corrieron inmediatamente para asistir a los heridos y ayudar a quienes habían quedado tendidos en el piso.