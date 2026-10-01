Se filtraron los chats hot entre Joaquín Levinton y su denunciante: "Te hago el pe... de tu vida"

"Cuando llega esta denuncia, la empiezan a buscar para ver si ella quería instar la acción penal. No la encuentran. Se presenta el abogado de Joaquín y presenta como prueba las capturas de las conversaciones entre ellos", siguió Candalaft.

Acto seguido, en el programa de Mariana Fabbiani compartieron los chats entre Joaquin y Paula, la presunta víctima. "Estos mensajes ocurrieon entre 2023 y principios del 2024", señaló el periodista.

En esos chats, con la investigación en curso, ella intentaba concretar un encuentro con el artista. "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. Mientras tanto podemos vernos a escondidas. Te hago el pe... de tu vida", le propone al cantante.

"Ojalá que esto pase, que podamos volver a tener una buena relación como la que teníamos. Beso", "Lamentablmente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia", le responde Joaquín en dichos mensajes.

"La jueza intenta rastrear a Paula. La logran encontraron y respondió: 'Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton'. Y esto consta en el expediente", concluyó el panelista.

Joaquín Levinton rompió el silencio en Intrusos tras la denuncia por abuso sexual

Joaquín Levinton enfrentó las cámaras luego de que trascendiera la denuncia por abuso sexual en su contra. En diálogo con Intrusos (América TV), el cantante de Turf se mostró afectado por la situación y expresó: “Es una mierda lo que me está pasando”. Además, manifestó: “Solo quiero agradecer a la gente por el apoyo”.

Sobre la denuncia y los pasos a seguir, Levinton evitó profundizar y explicó que aguardará las indicaciones de su representante legal. “Tengo que esperar que hable mi abogado para ver de qué se trata todo esto. Nada más”, sostuvo. Finalmente, cerró: “No voy a hablar. Muchas gracias a la gente que cree en mí y por mandarme tantos mensajes lindos”.