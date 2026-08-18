Lali Espósito le respondió a Marcelo Polino y reveló el motivo de la fuerte interna: "Mala leche"

A partir de allí, en el piso de LAM comenzaron las especulaciones sobre los posibles motivos detrás del enfrentamiento. Matilda Blanco relacionó la situación con el vínculo de Polino con Fátima Florez y Javier Milei.

Ángel, por su parte, contó que decidió responderle a Lali con cierta ironía para profundizar en el tema. “No terminó acá. 'Genial, lo aclaro. El padrino de tu fandom se dio vuelta' le digo yo, para pinchar un poco más. 'Y bueno, Ladri Depósito lo confundió', dijo”, relató el conductor.

“Me llama mucho la atención, le digo. 'A mí no me llama la atención, pero sí te lo venía a comentar. Pero lo de él es por el Javo, me parece'”, contó. “Creo que Lali intuye que su cercanía con Fátima y con Milei, que los ha habido, no sé si Milei lo conoce mucho. Pero siente Lali que viene por la parte política”, siguió Ángel.

Por último, el conductor compartió el cierre del mensaje que recibió de la artista, en el que dejó en claro que, más allá de la polémica, no parece estar preocupada por las declaraciones de Polino, aunque sí cuestionó fuertemente la intención detrás de sus dichos. “Me dice Lali: 'Igual me chupa un huevo. Solo que veo una muy mala intención en inventar todo esto. Que justamente se aleja mucho de mi forma de ser. Así que te lo venía a decir porque vi que pusiste algo en X. Lo de Bondi no lo vi y me dice, pero nada, eso no más. Ja, ja, ja'”, cerró.

Qué dijo Marcelo Polino sobre Lali Espósito

Tras el lanzamiento de la biopic de Moria Casán en Netflix, Marcelo Polino sorprendió al aire al revelar un episodio inesperado que tuvo como protagonista a Lali Espósito durante la filmación de la última escena.

El periodista contó que la cantante eligió mantenerse al margen del círculo íntimo de la diva, y deslizó que esa decisión estaría vinculada a las diferencias que existen entre ellos.

Polino, que conduce La Mañana con Moria (El Trece) en reemplazo temporal de La One, aprovechó el programa para dar detalles del rodaje. Rememoró el día en que convocaron a los amigos más cercanos de la conductora para recrear un festejo muy especial: el cumpleaños número 80 de la diva.

Esa secuencia corresponde al cierre de la serie y reunió a gran parte de la famosa “mesa chica” de Moria. Sin embargo, Polino destacó una ausencia que le resultó llamativa: "Igual, en el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar, todos esos amigos, menos una persona que decidió no estar con nosotros", relató.

El conductor detalló que, antes de grabar, el grupo compartió un rato de espera juntos: "Estábamos los que somos más amigos de toda la vida charlando, tomando. Había un lugar con sándwiches, bebidas, todo divino", recordó. Entre los presentes mencionó a Elizabeth “la Negra” Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons, entre otras figuras cercanas.

Aunque estaban en el mismo espacio, una de las invitadas prefirió mantenerse apartada: "Había una persona que estaba en otra habitación del palacio que no se quiso juntar con nosotros", lanzó Polino, generando expectativa antes de dar el nombre.

Finalmente, reveló que se trataba de Lali Espósito y vinculó la situación con la tensión que arrastran desde hace tiempo: "Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros", aseguró, y agregó: "Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro".

La confesión de Polino se suma a las versiones que circulan en los últimos días sobre una supuesta distancia entre Moria Casán y Lali Espósito, pese a la buena sintonía que mostraron públicamente, incluso cuando la diva se subió al escenario de Vélez para cantar junto a Lali “¿Quiénes son?”.

Las especulaciones crecieron luego de que Lali no asistiera al estreno de la serie, lo que alimentó rumores de un malestar por comentarios que Moria habría hecho sobre su casamiento con Pedro Rosemblat.

Ante esas versiones, Moria salió a aclarar que no existe ningún conflicto entre ellas, y Lali también tuvo un gesto hacia la diva al compartir en sus redes una historia promocionando la biopic.