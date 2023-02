Una militante denunció que un dirigente libertario de Córdoba le pidió sexo cuando era menor de edad

Cuando "Abi" se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, decidió comenzar a grabar la conversación que fue transmitida en exclusiva por A24.

“Tengo una duda, ¿a qué te referías con relación amorosa y a qué querías llegar?”, pregunta la joven, a lo que el hombre le responde: “A tener una relación íntima”.

“Vos sabías que yo tengo 16 años y vos 66, eso es básicamente pedofilia”, le espeta “Abi”, y lejos de mostrarse afligido el dirigente liberal arremete: “Vos sabés que el amor no tiene edad”.

“La verdad me siento bastante incómoda, literalmente estarías abusando de mí, si tuvieras relaciones conmigo”, se escucha decirle a la joven, para luego completar: “Tengo 16 años, no estoy para estar con viejos, no tengo una mentalidad de adulta, todavía tengo una mentalidad de niña”.

En diálogo con Facundo Pastor, la joven contó que grabó al dirigente cordobés porque “quería tener evidencia”. “Quiero aclarar que ni Javier Milei ni su partido están involucrados en estos hechos, todo mi apoyo a Javier Miley y La Libertad Avanza”, remarcó “Abi” desestimando la idea que las denuncias provienen de opositores al diputado.

Por último, la joven remarcó que le gustaría hablar con Javier Milei y reveló que el dirigente cordobés fue expulsado del grupo de WhatsApp, aunque desconocía si también del partido.

Las otras denuncias contra Javier Milei

La presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, exintegrante de La Libertad Avanza denunció este jueves en A24 ser víctima de hostigamiento digital tras haber asegurado que en la fuerza liderada por Javier Milei "se intercambian candidaturas por favores sexuales y dinero" y reveló que actualmente cuenta con "custodia y botón de pánico".

"Quiero informar que decidí realizar las denuncias pertinentes, sobre todo lo sucedido en los últimos días desde el hostigamiento digital hacia mi persona sobre temas de mi privacidad y varios hechos de violencia política ocurridas en las últimas horas", manifestó Zurbrigger.

La joven responsabilizó a La Libertad Avanza por la situación que atraviesa: "Actualmente me encuentro con custodia y botón de pánico. Es terrible y lamentable que el movimiento liberal haya caído en eso", escribió.

La militante de la juventud liberal había acusado el domingo pasado al partido de Milei de incurrir en la "venta de candidaturas" y de "desplazar a la militancia" en la toma de decisiones.

"Evidentemente buscan quebrarme psicológicamente, a la verdad, yo sigo acá y no me voy a mover de esta posición, sabemos que hablar tiene un costo aunque nunca pensamos que esto trascendería tanto; no era lo que pretendíamos", afirmó.