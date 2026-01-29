Quién es el hijo de un expresidente que se separó tras cuatro años de relación

Lejos de cualquier escándalo o terceros en discordia, el final del vínculo habría sido en buenos términos. “Está muy tranquilo aparentemente, no tiene nada, ningún romance”, aclaró la periodista, antes de cerrar con una frase contundente: “Pero bueno, se terminó el amor”.

Carlos Nair, siempre atravesado por la exposición pública tanto por su apellido como por su paso por Gran Hermano, mantuvo una vida sentimental con alto perfil mediático. Su vínculo con Priscila no fue la excepción: atravesaron momentos de bajo perfil, crisis públicas y varias reconciliaciones a lo largo de los años.

Yuyito González contó su verdad sobre el día que conoció a Carlos Menem

En julio del año pasado, a pocos días del estreno de la serie sobre la vida de Carlos Saúl Menem, Yuyito González se animó a hablar sobre la historia de amor que, según trascendió, se retrataría en la ficción y haría alusión a su vínculo sentimental con el expresidente argentino. Aunque en el pasado había optado por mantenerse alejada de los escándalos mediáticos, la conductora volvió a ser noticia tras manifestar su incomodidad con la versión presentada por Prime Video.

Durante una entrevista en Intrusos (América TV), Yuyito fue consultada sobre si ya había visto la serie. “No la vi, pero en este fin de semana la iban a estar viendo mis abogados para ver si hay algo que involucrara, que me ensuciara, que fuera desubicado o que me relacionara”, explicó, dejando en claro que está atenta al contenido de la ficción.

Luego, se mostró cautelosa respecto a emitir una opinión definitiva: “Todavía no hablé, hoy voy a hablar así que la verdad que no sé y por eso mucho no quiero decir, ni a favor ni en contra, porque no quiero que tomen en cuenta ningún comentario mío hasta que el abogado me diga que algo está mal o que no pasa nada”, señaló, en un momento de incertidumbre sobre cómo podría ser representada en pantalla.

En relación a una escena puntual que se habría inspirado en una experiencia personal, la conductora recordó un episodio real ocurrido años atrás: “Yo también vi los shorts y hay una similitud entre la foto de ese día en el teatro, que fue real y que yo hacía esa rutina con cualquier señor del público y ese día el director general de la obra me dijo que estaba el gobernador y que lo haga con él”.

Sobre esa misma imagen en la que se la ve abrazada con Carlos Menem, Yuyito González aclaró: “Yo lo que no sabía es que llevaban fotógrafos, no tenía la menor idea y eso se utilizó para prensa del gobernador, no mía”.

Finalmente, remarcó cuál es el punto que podría derivar en un conflicto legal con la producción: “Estaría la similitud de esa foto con la escena que haría Virginia Gallardo, que está con otro nombre”, explicó, aludiendo a la representación ficticia de aquel momento que vivió en la vida real.

Al ser consultada sobre si admiraba a Menem y cómo fue su vínculo con él, Yuyito fue sincera: “Fue hace tantos años esa etapa... a mí me cuesta ir para atrás. Nos presentan gente en común, yo recién estaba separándome de Coppola con mi nena chiquita, pero nunca empezó ninguna relación”.

Frente a las versiones que circularon sobre su pasado, la conductora no dudó en despegarse: “La gente dice un montón de cosas, también dicen que yo andaba en una Ferrari y en mi vida me subí a una, ni a la de Maradona que la tenía al lado”.