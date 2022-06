Viviana Canosa, preocupada por el avión venezolano: "Ya sufrimos dos atentados terroristas"

“Pasa cualquier cosa y dan conferencia de prensa, pero pasa una cosa tan grave y no dicen nada. Entonces yo me pregunto, como si fuera psicóloga, ¿Por qué tratamos a Irán o a Venezuela que son dictaduras como si fueran países normales? ¿Por qué no somos amigos de los países democráticos?” “Pasa cualquier cosa y dan conferencia de prensa, pero pasa una cosa tan grave y no dicen nada. Entonces yo me pregunto, como si fuera psicóloga, ¿Por qué tratamos a Irán o a Venezuela que son dictaduras como si fueran países normales? ¿Por qué no somos amigos de los países democráticos?”

“¿Qué le gusta de Venezuela? ¿Les gusta la dictadura? ¿Qué le gusta de Irán? ¿Le gustan los terroristas? Son países donde matan a las minas, odian a los gays, todo lo contrario, a su relato”. “¿Qué le gusta de Venezuela? ¿Les gusta la dictadura? ¿Qué le gusta de Irán? ¿Le gustan los terroristas? Son países donde matan a las minas, odian a los gays, todo lo contrario, a su relato”.

“No podemos aceptar que nuestros funcionarios nos tomen de boludos. Rossi dice que ‘es una suposición’. Ni él puede defenderlo, sabe que está mintiendo. Es como si hubieran abierto la puerta y lo encuentran a Rossi garchando con otra mujer, solo le faltó decir ‘querida no es lo que parece’”. “No podemos aceptar que nuestros funcionarios nos tomen de boludos. Rossi dice que ‘es una suposición’. Ni él puede defenderlo, sabe que está mintiendo. Es como si hubieran abierto la puerta y lo encuentran a Rossi garchando con otra mujer, solo le faltó decir ‘querida no es lo que parece’”.

“Las explicaciones de Agustín Rossi son un chiste, pero el terrorismo no es joda. Les pido a los funcionarios del gobierno un poco más de respeto. Ya sufrimos dos atentados terroristas y no queremos un tercero, esta es la última oportunidad”. “Las explicaciones de Agustín Rossi son un chiste, pero el terrorismo no es joda. Les pido a los funcionarios del gobierno un poco más de respeto. Ya sufrimos dos atentados terroristas y no queremos un tercero, esta es la última oportunidad”.

“El día que Cristina vaya presa habrá cambiado algo en la Argentina, realmente no creo que eso pase. Menos con Cristina en el gobierno, la ley es sólo para el rebaño de pelotudos, ella es la reina de la impunidad”. “El día que Cristina vaya presa habrá cambiado algo en la Argentina, realmente no creo que eso pase. Menos con Cristina en el gobierno, la ley es sólo para el rebaño de pelotudos, ella es la reina de la impunidad”.

