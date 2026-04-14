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De la sequía al gol: Darío Benedetto regresa a la Bombonera para enfrentar a Boca por la Libertadores

Darío Benedetto, actual delantero de Barcelona de Guayaquil, dejó atrás una larga racha sin convertir y vuelve a enfrentar a Boca en la Bombonera, en un duelo cargado de historia y emociones.

De la sequía al gol: Darío Benedetto regresa a la Bombonera para enfrentar a Boca por la Libertadores

El regreso de Darío Benedetto a La Bombonera ya no será uno más. Este martes desde las 21.00, el delantero volverá al estadio de Boca, pero con la camiseta de Barcelona de Guayaquil y en un contexto muy distinto al de sus últimas visitas. Con la confianza recuperada y el gol nuevamente de su lado, el Pipa afronta un duelo especial por la Copa Libertadores.

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Cómo llega Benedetto a su vuelta a La Bombonera

El presente del delantero cambió de manera notable en los últimos meses. Luego de atravesar una racha de más de dos años sin convertir, Benedetto logró reencontrarse con el gol en Ecuador y llega con otro semblante.

Su último tanto antes de esta nueva etapa había sido el 5 de febrero de 2024, cuando aún jugaba en Boca. A partir de allí, pasó por Querétaro, Olimpia y Newell’s sin poder marcar, lo que profundizó su mal momento. Sin embargo, ya en Barcelona, rompió la sequía tras dos años y 16 días al convertir ante Técnico Universitario.

Desde entonces, sumó otros goles frente a Emelec y Universidad Católica, recuperó protagonismo y volvió a sentirse importante dentro del equipo.

Por qué su salida de Boca fue tan discutida

El segundo ciclo de Benedetto en el club no logró igualar el impacto del primero. Si bien tuvo momentos destacados —como su regreso con gol ante Colón, el tanto frente a River o el hat-trick contra Patronato—, también hubo episodios que marcaron su relación con los hinchas.

Los penales fallados ante Corinthians en la Copa Libertadores 2022, sumados a un bajo rendimiento sostenido desde 2023 y situaciones extrafutbolísticas, generaron cuestionamientos. Finalmente, en julio de 2024, el delantero rescindió su contrato y cerró su etapa con 172 partidos, 71 goles y seis títulos con la camiseta de Boca.

Qué significa este partido para el propio Benedetto

El cruce por Copa Libertadores tiene un valor emocional especial para el atacante. Tras el sorteo de la fase de grupos, lo dejó en claro: “Son sensaciones encontradas, siempre es un placer ir a La Bombonera y jugar contra Boca”.

Además, destacó el vínculo que mantiene con los hinchas: “Siempre va a ser especial y va a ser como mi casa. El cariño de la gente siempre está”, aseguró, reconociendo también que algunos pudieron quedar molestos por su salida.

En cuanto a lo futbolístico, el delantero remarcó el peso del rival: “Boca está mejorando y se transforma cuando juega Copa Libertadores. Estos partidos son partidos aparte”.

Este martes, el Pipa volverá a pisar un escenario que conoce como pocos, pero desde el lado opuesto. Con otro presente, más confianza y el arco nuevamente abierto, buscará dejar su marca en una noche que promete ser cargada de emociones.

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