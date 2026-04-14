De la sequía al gol: Darío Benedetto regresa a la Bombonera para enfrentar a Boca por la Libertadores

Por qué su salida de Boca fue tan discutida

El segundo ciclo de Benedetto en el club no logró igualar el impacto del primero. Si bien tuvo momentos destacados —como su regreso con gol ante Colón, el tanto frente a River o el hat-trick contra Patronato—, también hubo episodios que marcaron su relación con los hinchas.

Los penales fallados ante Corinthians en la Copa Libertadores 2022, sumados a un bajo rendimiento sostenido desde 2023 y situaciones extrafutbolísticas, generaron cuestionamientos. Finalmente, en julio de 2024, el delantero rescindió su contrato y cerró su etapa con 172 partidos, 71 goles y seis títulos con la camiseta de Boca.

Qué significa este partido para el propio Benedetto

El cruce por Copa Libertadores tiene un valor emocional especial para el atacante. Tras el sorteo de la fase de grupos, lo dejó en claro: “Son sensaciones encontradas, siempre es un placer ir a La Bombonera y jugar contra Boca”.

Además, destacó el vínculo que mantiene con los hinchas: “Siempre va a ser especial y va a ser como mi casa. El cariño de la gente siempre está”, aseguró, reconociendo también que algunos pudieron quedar molestos por su salida.

En cuanto a lo futbolístico, el delantero remarcó el peso del rival: “Boca está mejorando y se transforma cuando juega Copa Libertadores. Estos partidos son partidos aparte”.

Este martes, el Pipa volverá a pisar un escenario que conoce como pocos, pero desde el lado opuesto. Con otro presente, más confianza y el arco nuevamente abierto, buscará dejar su marca en una noche que promete ser cargada de emociones.