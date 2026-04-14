El picante palito de Grecia Colmenares a Andrea del Boca en Gran Hermano: "¿Para qué entraste?"
Grecia Colmenares entró a Gran Hermano en reemplazo de Andrea Del Boca y, apenas instalada, criticó duramente a la actriz.
14 abr 2026, 18:32
La noche del lunes comenzó un nuevo capítulo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Tras la salida deAndrea Del Boca, quien tuvo que abandonar el reality tras sufrir una fuerte caída, la actriz venezolana Grecia Colmenares ingresó a la casa en su reemplazo. Su llegada no pasó desapercibida: apenas instalada, lanzó críticas directas contra la protagonista de Perla negra.
"Es como si yo llegara a la casa y me quede en el cuarto, tirada, pensando y digo: 'Extraño a mi hijo'", disparó Colmenares, en referencia a la actitud de Andrea, que solía encerrarse en la habitación y hablar en soliloquios sobre sus afectos y cuánto los extrañaba.
La escena se dio en la sala de streaming, donde Emanuel Di Gioa acompañaba a Grecia y le respondió con complicidad: "Tal cual". La actriz insistió con otra pregunta que dejó clara su postura: "¿Para qué entraste a la casa?".
El ingreso de Colmenares se da en un contexto cargado de expectativas y comentarios. Días atrás, Ángel de Brito había lanzado desde Bondi Live una teoría picante sobre la participación de la actriz, asegurando que "no iba a aportar nada a la casa".
Con estas declaraciones, Grecia dejó en claro que su presencia no será silenciosa y que está dispuesta a marcar diferencias desde el primer momento. Su llegada promete reconfigurar la dinámica del reality y abrir un nuevo frente de tensión en la convivencia.
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Cuánto cobra Grecia Colmenares en Gran Hermano 2026
Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a sorprender con un movimiento que promete generar impacto. En la gala del lunes, Grecia Colmenares cruzó la puerta de la casa más famosa del país y, mientras la expectativa por su participación crece, comenzaron a conocerse detalles llamativos sobre el acuerdo que firmó con la producción.
En DDM (América TV), Guido Záffora reveló que la actriz habría cerrado un contrato económico en la misma línea que el de Andrea del Boca. “Aproximadamente, cerró el mismo caché”, aseguró el periodista en vivo.
Aunque en esta ocasión no se mencionó una cifra exacta, semanas atrás el propio panelista había contado que Andrea del Boca percibía cerca de 6 millones de pesos por semana. Ese dato permite dimensionar el nivel del acuerdo que tendría Colmenares.
Pero la estrategia de la producción no se limitaría al aspecto económico. Según Záffora, ya está previsto un plan para generar tensión desde el inicio. “Hoy también ingresa Fabio. Fabio y Grecia van a comer comida de lujo porque en la casa están sin presupuesto”, adelantó.
Y fue más allá: “Para que la bienvenida no sea tan buena, es darles comida aparte. Tanto Grecia como Fabio van a comer comida rica… salmón… y el resto de la casa, arroz”.
Con privilegios exclusivos y un ingreso rodeado de expectativas, todo indica que la llegada de Grecia Colmenares no pasará inadvertida y podría convertirse en el detonante de nuevas tensiones dentro de una convivencia que ya viene cargada de conflictos.