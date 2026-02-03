Rocío Pardo respondió a los comentarios de la China Suárez sobre Rufina: "Me gustaría que..."

Que había dicho la China Suárez de Rocío Pardo

Es de público conocimiento que el vínculo entre la China Suárez y Rocío Pardo es cordial. Cada vez que tiene la oportunidad, la actriz le agradece a la actual pareja de Nicolás Cabré el cariño y el cuidado que le brinda a Rufina, un aspecto clave en la dinámica de padres separados.

Eugenia, había dicho en diálogo con Moria Casán: “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi. Siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella. Me parece una chica divina, lindísima, luminosa... Y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija, que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con mi hija".

Este comentario llenó de orgullo a la actual esposa del actor, quien devolvió las gentilezas y expresó su deseo de que, si en un futuro cambia de parecer junto al reconocido hincha de Vélez, su hijo tenga un entorno que la acompañe con mucho amor.