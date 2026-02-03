Rocío Pardo respondió a los comentarios de la China Suárez sobre Rufina: "Me gustaría que..."
Rocío Pardo recogió el guante tras los dichos de la China Suárez en los últimos días sobre su acompañamiento cotidiano a Rufina, la hija que la actriz tiene con Nicolás Cabré.
Luego de los elogios públicos de la China Suárez hacia Rocío Pardo por la forma correcta y amorosa en la que ejerce su rol de madrastra de Rufina, la empresaria teatral no tardó en responder y devolvió las gentilezas con un afectuoso comenario.
La pareja de Nicolás Cabré habló con Pablo Layus para Intrusos (América) durante la noche de los Premios Carlos en Córdoba y se refirió a los dichos de la actriz en La Mañana con Moria (El Trece). “Es lo que yo siempre digo: mientras la familia esté bien afuera va a estar todo bien”, explicó en primera instancia.
“Es muy lindo escuchar de otra mamá que está agradecida porque a su hija la están cuidando bien como la estás cuidando vos”, insistió el movilero y Rocío expresó visiblemente conmovida:“Por supuesto, es fundamental, a mí también me gustaría que pase lo mismo en caso de tener una hija. Creo que hay que priorizar eso ante todas las cosas”.
Cabe recordar que, en más de una oportunidad, Rocío y Nicolás manifestaron que no tienen pensado tener hijos y que disfrutan de la vida en pareja tal como está.
Que había dicho la China Suárez de Rocío Pardo
Es de público conocimiento que el vínculo entre la China Suárez y Rocío Pardo es cordial. Cada vez que tiene la oportunidad, la actriz le agradece a la actual pareja de Nicolás Cabré el cariño y el cuidado que le brinda a Rufina, un aspecto clave en la dinámica de padres separados.
Eugenia, había dicho en diálogo con Moria Casán: “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi. Siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella. Me parece una chica divina, lindísima, luminosa... Y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija, que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con mi hija".
Este comentario llenó de orgullo a la actual esposa del actor, quien devolvió las gentilezas y expresó su deseo de que, si en un futuro cambia de parecer junto al reconocido hincha de Vélez, su hijo tenga un entorno que la acompañe con mucho amor.