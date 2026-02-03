¡Archivazo! Las pruebas de Pampita que destaparon la mentira de la China Suárez tras el escándalo del motorhome

“Esta es la familia que destruiste”, escribió Pampita en aquel mensaje que se volvió histórico en la ex red del pajarito, etiquetando directamente a la China y acompañando el texto con imágenes de una cámara de seguridad de su casa. Años después, ese posteo sería recordado indirectamente por Wanda Nara, cuando inauguró el WandaGate en octubre de 2021 con su placa negra: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

La separación entre Pampita y Vicuña, en 2015, generó un fuerte impacto mediático por la forma en la que se dio y por la posterior relación del actor con la China, que se extendió durante cinco años. En ese contexto, Ángel de Brito aportó tiempo después detalles desconocidos hasta entonces.

“Me contó todo descrito a la perfección y coincidía con otra gente que había estado ahí. Lo único que me dijo es ‘no muestres los mensajes. Podés decir que hablaste conmigo, pero no los muestres’”, reveló el conductor en 2023, cuando fue invitado al programa Nadie Dice Nada de Luzu TV, conducido por Nico Occhiato.

El periodista fue aún más explícito al referirse al contenido de esos mensajes: “Le pregunté ‘¿todo?’ y me dijo ‘todo’. Claro, porque los mensajes decían que Vicuña le estaba chupando las te… a la ‘China’. O sea, cosas así me contaba”.

Y cerró el relato con una descripción que mezcló crudeza y humor: “Ella me contó que entró al motorhome porque alguien le avisó que estaban teniendo sexo. Estaban filmando muy cerca de donde estaba comiendo. Fue con las amigas, se metió al motorhome, volteó productores en el camino... Se los encontró teniendo sexo en los catres. Es otra película, mejor que la que estaban filmando”.

A diez años de aquel episodio, el archivo vuelve a hablar. Y el escándalo del motorhome confirma que hay historias que, aunque pasen los años, nunca terminan de cerrarse.

Qué se dijeron la China Suárez y Pampita después del escándalo del motorhome

La China Suárez volvió a referirse, este lunes, a uno de los episodios más polémicos de su vida mediática: el escándalo del motorhome con Benjamín Vicuña. En una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece), la actriz sorprendió al revelar que, tras aquel estallido, mantuvo una charla privada con Pampita para aclarar la situación.

El tema surgió a partir de una pregunta incómoda de Cinthia Fernández, quien puso sobre la mesa el rótulo de “rompehogares” que suele acompañar a la actriz y la invitó a reflexionar sobre el impacto real que esas situaciones tuvieron en otras mujeres involucradas. Lejos de esquivar la cuestión, la China tomó la palabra y dejó en claro su postura frente a las versiones que circularon durante años.

En ese contexto, la actriz reconoció que nunca sintió la necesidad de salir a desmentir públicamente cada acusación, aunque admitió que, con el paso del tiempo, quizás debió hacerlo. “No tengo por qué estar mostrando todo”, deslizó, al tiempo que reflexionó sobre el costo de la exposición mediática desde muy joven.

Además, recordó que en aquel entonces existió una aclaración pública que fue clave para ella: un mensaje de Pampita donde se explicaba que la relación con Vicuña ya estaba terminada. Según la China, esa versión nunca tuvo la misma fuerza que el relato del escándalo, que terminó imponiéndose en la opinión pública.

Finalmente, dejó en claro que, puertas adentro, la situación fue hablada y aclarada entre las protagonistas. “Yo me manejo de frente”, afirmó, marcando distancia entre lo que se dijo públicamente y las conversaciones privadas que, según contó, le permitieron cerrar ese capítulo sin hacerse cargo de versiones ajenas.