Desgarrador: el mensaje de despedida de la novia del árbitro que perdió la vida al volver de dirigir una final

En sus redes sociales, Micaela solía compartir imágenes junto a Leguizamón: abrazados, en viajes, en momentos cotidianos y también acompañados por sus mascotas. Tras conocerse la noticia, esas publicaciones se llenaron de mensajes de apoyo, condolencias y muestras de afecto.

Amor de mi vida, quisiera escribirte tantas cosas… tu cara está en todos los portales, en las hi (5)

Cómo fue el accidente en el que murió Emanuel Leguizamón

El siniestro ocurrió cerca del mediodía del lunes en la zona de Cañadón Minerales, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N° 3. La delegación arbitral, integrada por cuatro personas y perteneciente a la Liga Cultural de Santa Rosa, regresaba a La Pampa luego de haber dirigido el empate 2-2 entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur.

De acuerdo a lo informado por medios locales, el vehículo perdió el control por causas que aún se investigan, se despistó hacia la banquina y dio varios tumbos. En su recorrido, avanzó cerca de 200 metros fuera de la traza hasta quedar completamente destruido. A raíz de la violencia del impacto, Leguizamón —quien se había desempeñado como cuarto árbitro en el encuentro disputado en Río Gallegos— murió en el acto.

Los otros tres integrantes de la comitiva sufrieron heridas de diversa consideración y permanecen internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Cómo reaccionó el fútbol argentino tras la tragedia

La muerte del joven árbitro generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol. Como muestra de respeto y homenaje, la Liga Profesional dispuso realizar un minuto de silencio antes de cada partido de la fecha 3 del Torneo Apertura, en memoria de Emanuel Leguizamón.

Mientras tanto, el mensaje de despedida de su pareja sigue circulando como un testimonio crudo y sincero del dolor que deja una vida truncada demasiado pronto, y como un reflejo del costado más humano de un deporte que hoy vuelve a vestirse de luto.