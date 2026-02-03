Desgarrador: el mensaje de despedida de la novia del árbitro que perdió la vida al volver de dirigir una final
Micaela Palavecino compartió un mensaje conmovedor para Emanuel Leguizamón, el árbitro de 24 años que murió en un accidente vial cuando regresaba de dirigir un partido.
El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Emanuel Leguizamón, un árbitro de 24 años que perdió la vida en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la Patagonia. El joven regresaba de dirigir un partido en Santa Cruz cuando la camioneta en la que viajaba volcó sobre la Ruta Nacional N° 3. En medio de la conmoción, su novia, Micaela Palavecino, publicó un mensaje de despedida que conmovió a miles de personas en las redes sociales.
“Amor de mi vida, quisiera escribirte tantas cosas… tu cara está en todos los portales, en las historias de muchísima gente, radios y programas deportivos… me gustaría que fuera por alguno de tus partidos o los logros tan grandes que conseguiste, pero no”, escribió la joven. Y agregó, con un dolor difícil de poner en palabras: “Me arrancaste el alma con tu partida, me dejaste vacía y perdida”.
El texto, extenso y cargado de emoción, expone el impacto de una pérdida inesperada y brutal. “Te busco en todos lados, no paro de mirarte, de escucharte, de querer encontrarte en el perfume de tu ropa. Te estábamos esperando en casa, con nuestros hijos como te gustaba decir”, expresó Palavecino, dejando ver el proyecto de vida que compartían. “Dame fuerzas mi amor, porque por acá no sabemos cómo seguir sin vos”, añadió.
En el cierre del mensaje, la joven escribió: “Te extraño a cada momento, te quiero acá conmigo, para siempre como habíamos prometido. Aprendimos tanto juntos y nos quedaron tantos sueños por la mitad… solo deseo volver a encontrarnos y fundirnos en ese abrazo en el que tanto te gustaba apretujarme. Te amo, te amamos. Mi corazón, tuyo siempre”.
En sus redes sociales, Micaela solía compartir imágenes junto a Leguizamón: abrazados, en viajes, en momentos cotidianos y también acompañados por sus mascotas. Tras conocerse la noticia, esas publicaciones se llenaron de mensajes de apoyo, condolencias y muestras de afecto.
Cómo fue el accidente en el que murió Emanuel Leguizamón
El siniestro ocurrió cerca del mediodía del lunes en la zona de Cañadón Minerales, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N° 3. La delegación arbitral, integrada por cuatro personas y perteneciente a la Liga Cultural de Santa Rosa, regresaba a La Pampa luego de haber dirigido el empate 2-2 entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur.
De acuerdo a lo informado por medios locales, el vehículo perdió el control por causas que aún se investigan, se despistó hacia la banquina y dio varios tumbos. En su recorrido, avanzó cerca de 200 metros fuera de la traza hasta quedar completamente destruido. A raíz de la violencia del impacto, Leguizamón —quien se había desempeñado como cuarto árbitro en el encuentro disputado en Río Gallegos— murió en el acto.
Los otros tres integrantes de la comitiva sufrieron heridas de diversa consideración y permanecen internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.
Cómo reaccionó el fútbol argentino tras la tragedia
La muerte del joven árbitro generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol. Como muestra de respeto y homenaje, la Liga Profesional dispuso realizar un minuto de silencio antes de cada partido de la fecha 3 del Torneo Apertura, en memoria de Emanuel Leguizamón.
Mientras tanto, el mensaje de despedida de su pareja sigue circulando como un testimonio crudo y sincero del dolor que deja una vida truncada demasiado pronto, y como un reflejo del costado más humano de un deporte que hoy vuelve a vestirse de luto.