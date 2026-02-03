En vivo Radio La Red
Jack Doohan
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

¡Bombazo! Jack Doohan vuelve a la Fórmula 1 tras ser reemplazado por Colapinto

Tras haber sido desplazado por Franco Colapinto en Alpine, el piloto australiano tendrá una nueva oportunidad en la Máxima. Los detalles.

¡Bombazo! Jack Doohan vuelve a la Fórmula 1 tras ser reemplazado por Colapinto

La Fórmula 1 suele ser implacable con quienes no logran afirmarse a tiempo y Jack Doohan lo sabe mejor que nadie. El piloto australiano volverá a formar parte del paddock luego de haber sido reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, aunque su regreso se dará desde un lugar muy distinto al que había imaginado. A partir de ahora, será piloto de reserva de Haas, con un rol secundario pero con la ilusión de reconstruir su carrera en la Máxima.

Doohan "limpió" a Briatore y Colapinto en un posteo que encendió las alarmas en Alpine: ¿qué pasó?
doohan limpio a briatore y colapinto en un posteo que encendio las alarmas en alpine: ¿que paso?
image

Doohan había iniciado la temporada 2025 como compañero de Pierre Gasly en Alpine, pero su ciclo fue abruptamente interrumpido tras apenas seis carreras. Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería francesa, decidió bajarle el pulgar luego de una serie de actuaciones poco convincentes, lo que abrió la puerta para la llegada del argentino Colapinto, hoy piloto titular del equipo.

Cómo fue la salida de Doohan de Alpine

La desvinculación de Doohan de Alpine se dio semanas atrás, de común acuerdo entre el piloto y los directivos del equipo. Desde entonces, el australiano quedó prácticamente fuera del radar de la Fórmula 1 durante varios meses. En ese lapso, intentó mantenerse activo con una prueba en la Super Fórmula de Japón, experiencia que no resultó positiva: a bordo de un auto del Toyota Racing, protagonizó tres accidentes y no logró destacarse.

Ese paso fallido parecía alejarlo definitivamente de la elite, pero la oportunidad de Haas apareció como una puerta abierta para no quedar del todo al margen del Gran Circo.

Cuál será el rol de Doohan en Haas

Con 23 años, Doohan se sumará a Haas como piloto de reserva, una función que lo tendrá preparado para salir a pista en caso de que los titulares Esteban Ocon u Oliver Bearman no estén en condiciones de competir. Se trata del mismo rol que actualmente ocupa Ryo Hirakawa, quien se incorporó al equipo tras una colaboración técnica con Toyota iniciada el año pasado.

Lejos de mostrarse resignado, Doohan se expresó con entusiasmo tras el anuncio: “Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1”. Además, dejó en claro que su mirada está puesta en el futuro: “Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto de 2026”.

Qué dejó su paso por la Fórmula 1

Los números de Doohan en la F1 no son alentadores. Disputó siete Grandes Premios en total —uno en 2024 y seis en 2025— y no logró sumar puntos. Su mejor resultado fue un 13° puesto en el Gran Premio de China, carrera en la que además recibió una penalización por un toque con Isack Hadjar.

Su última aparición fue en el Gran Premio de Miami, a principios de mayo, donde debió abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. Aquella secuencia terminó de sellar su salida de Alpine y precipitó la irrupción de Colapinto como titular.

Ahora, con un nuevo escudo en el pecho y desde un rol menos visible, Jack Doohan tendrá la chance de empezar de nuevo. En la Fórmula 1, a veces, sobrevivir ya es una forma de seguir en carrera.

