¡Bombazo! Jack Doohan vuelve a la Fórmula 1 tras ser reemplazado por Colapinto

Cuál será el rol de Doohan en Haas

Con 23 años, Doohan se sumará a Haas como piloto de reserva, una función que lo tendrá preparado para salir a pista en caso de que los titulares Esteban Ocon u Oliver Bearman no estén en condiciones de competir. Se trata del mismo rol que actualmente ocupa Ryo Hirakawa, quien se incorporó al equipo tras una colaboración técnica con Toyota iniciada el año pasado.

Lejos de mostrarse resignado, Doohan se expresó con entusiasmo tras el anuncio: “Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1”. Además, dejó en claro que su mirada está puesta en el futuro: “Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto de 2026”.

Qué dejó su paso por la Fórmula 1

Los números de Doohan en la F1 no son alentadores. Disputó siete Grandes Premios en total —uno en 2024 y seis en 2025— y no logró sumar puntos. Su mejor resultado fue un 13° puesto en el Gran Premio de China, carrera en la que además recibió una penalización por un toque con Isack Hadjar.

Su última aparición fue en el Gran Premio de Miami, a principios de mayo, donde debió abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. Aquella secuencia terminó de sellar su salida de Alpine y precipitó la irrupción de Colapinto como titular.

Ahora, con un nuevo escudo en el pecho y desde un rol menos visible, Jack Doohan tendrá la chance de empezar de nuevo. En la Fórmula 1, a veces, sobrevivir ya es una forma de seguir en carrera.