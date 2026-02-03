MasterChef Celebrity en llamas: denunciaron una eliminación "armada" y estalló el escándalo

"El próximo eliminado fue a buscar su crema al abatidor, pero no estaba porque alguien se la llevó. Ven por las cámaras quién se la llevó ¿con intención o sin querer? El tema es que la crema tenía nombre. La ladrona señalada es Emilia Attias", contó.

Más adelante, Zaffora reveló quién es la otra concursante acusada de recibir ventajas. "Descubrieron que le pasan las recetas que se van a hacer al otro día", relató. "Los compañeros ya se dieron cuenta. A la que odian en MasterChef por entongada es La Joaqui", expuso el periodista.

Qué incómoda pregunta le hizo Wanda Nara a Rusherking en MasterChef sobre la China Suárez

La presencia de Rusherking en MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió en uno de los momentos más comentados. Tras regresar al certamen gracias al repechaje, el cantante protagonizó un cruce divertido y cargado de insinuaciones con Wanda Nara, quien no dudó en llevar la conversación hacia lo sentimental.

Todo comenzó durante una charla relajada entre la conductora e Ian Lucas. Al recordar que se conocían desde hace tiempo, Wanda le pidió ideas para romper el hielo con el artista. “Preguntale por alguna de sus exs”, sugirió Ian entre carcajadas. La mediática no dejó pasar la oportunidad y, con ironía, retrucó: “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”.

Instantes más tarde, Wanda se acercó directamente a la estación de Rusherking mientras preparaba su plato y fue directa: le preguntó si alguna vez había obsequiado un auto. El músico admitió que sí y que el episodio era público, en clara referencia a su vínculo anterior con la China Suárez. Al ser consultado sobre el destino del vehículo tras la ruptura, explicó que su intención era que ella lo conservara, pero que finalmente lo devolvió y terminaron vendiéndolo.

La situación generó curiosidad en el resto del estudio. Desde la mesada contigua, Evangelina Anderson intervino con humor y pidió que subieran el volumen de la charla para que todos pudieran escuchar, lo que provocó carcajadas entre los presentes.

El intercambio tomó otro rumbo cuando Rusherking decidió devolverle la pregunta a la conductora: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. Wanda, sin dudarlo, sorprendió con su respuesta: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”.

El cantante, por su parte, aclaró que en su caso el auto no estaba registrado a su nombre, lo que le generó complicaciones al venderlo. Por último, cerró el tema con humor frente a las cámaras: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”, poniendo fin a uno de los momentos más comentados y picantes de la gala.