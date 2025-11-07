Florencia Peña sufrió un hackeo en su teléfono y filtraron tremendas fotos y videos en redes
Gente del entorno de Florencia Peña accedió al celular de ella y viralizaron imágenes suyas súper privadas que jamás publicaría. Aquí, cómo reaccionó la actriz.
7 nov 2025, 13:57
Aunque no lo parezca, este viernes 7 de noviembre Florencia Peña está cumpliendo 51 años. El caso es que la actriz comenzó su día con una broma que la hizo estallar de risa, porque sus amigos más íntimos no dudaron en "hacekarle" su teléfono celular y publicar en sus redes imágenes que jamás hubiera difundido.
Lo cierto es que el grupo del entorno más íntimo de Flor compartió un mensaje que a los poco minutos se hizo viral. “Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos. Con ustedes, la otra Florencia. La verdadera. La que ni ella misma se animaría a mostrar”, comenzaron anunciando y dejando en claro ésta sería una jornada a pura emoción y risas para la actriz.
Así, el extenso posteo continuó con una divertida descripción de la actriz, en el que advirtieron: “Hoy este pedazo de mostra está cumpliendo 51 años y 54 tatuajes y como está bien lejos, su equipo personal se tomó el atrevimiento de dedicarle un posteo sin su permiso, para cagarnos de risa con y de ella. Como la señora no sabe ni siquiera subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda o la de alguno de sus hijos, seguramente no sepa ni borrar este posteo, abuela. Nos tomamos la libertad de subir aquellas cosas que jamás aprobaría”.
Claro que el mensaje del posteo no terminó ahí, porque el equipo de Florencia la retrató con un mix de anécdotas de vida pública y privada: “Ella es el Teatro Liceo y Divas Play a la vez. Es un viaje en familia y también un canje de pezoneras. Aunque le cueste admitir, es una Moni Argento versión triple X. Es una estrella máxima del teatro argentino, pero también la remisera del grupo que deja a cada uno en la puerta de su casa al final del día. Te discute por política y al mismo tiempo te pelea por un pedazo de torta. Es la que graba contenido en su cocina, pero no te lava ni una cuchara. Florencia Peña es así, humana. Como todos. Y siempre tiene un haz bajo la manga… y hasta cuando la dan por muerta, está vivita y coleando”.
Por último, el posteo concluyó con una posdata con la que provocaron una inmediata respuesta de la actriz, quien lejos de enojarse festejó la broma y agradeció el cariño de siempre.
Así, ante el "P.D: Si sos tan cocora, no borres nada y bancala. Te amamos y que cumplas para atrás", Peña comentó divertida en su propia cuenta de Instagram: “Ay Dios mío qué grupo hermoso éste. Gracias por las risas eternas y el amor de todos los días. Deseo que todxs tengan un team tan genial como ustedes. Gracias por cuidarme, cagarme a pedos y sobre todo reírse de cada cosa que digo y hago”.
Las fotos de Florencia Peña en el Caribe junto a su familia
Florencia Peña volvió a robarse todas las miradas con su último viaje al Caribe, donde disfrutó de unos días de descanso en República Dominicana junto a su familia. La actriz viajó acompañada por sus hijos Toto, Juan y Felipe, su pareja Ramiro Ponce de León y su madre, en un plan de playa, sol y risas que compartió con sus más de seis millones de seguidores en redes sociales.
Durante su estadía, la recordada protagonista de Casados con hijos se mostró relajada y feliz, y no dudó en subir a Instagram varias postales donde se la ve disfrutando de las aguas cristalinas y los paisajes soñados del Caribe. En las fotos, Flor luce distintas microbikinis, pero hubo una que se llevó todos los elogios: un bikini tejido color limón que resaltó su bronceado caribeño y dejó ver sus tatuajes, en un look natural, sin excesos, fiel a su estilo libre y descontracturado.
Lejos de mostrarse solo en modo “diva”, Florencia compartió imágenes familiares llenas de ternura: jugando con sus hijos, abrazando a su madre y posando con una sonrisa genuina frente al mar. En cada una de las postales se refleja la unión y la complicidad del clan Peña-Ponce de León.
También hubo lugar para el amor. La actriz publicó románticas fotos junto a Ramiro, donde se los ve compartiendo besos y abrazos frente al atardecer. La pareja se mostró más consolidada que nunca, disfrutando del tiempo juntos sin presiones ni poses.
El destino elegido fue Miches y Bayahíbe, dos zonas paradisíacas de República Dominicana reconocidas por sus playas de arena blanca y naturaleza virgen, ideales para un descanso lejos del bullicio turístico. Allí, Flor se mostró con el cabello recogido en pequeños rodetes y un maquillaje súper natural, transmitiendo una imagen de plenitud y armonía familiar.
Con su estilo auténtico y su energía positiva, Florencia Peña volvió a demostrar que sabe combinar a la perfección su costado mediático con los momentos más íntimos y reales de su vida.