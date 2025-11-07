Florencia Peña sufrió un hackeo en su teléfono y filtraron tremendas fotos y videos en redes

Flor Peña 1

Por último, el posteo concluyó con una posdata con la que provocaron una inmediata respuesta de la actriz, quien lejos de enojarse festejó la broma y agradeció el cariño de siempre.

Así, ante el "P.D: Si sos tan cocora, no borres nada y bancala. Te amamos y que cumplas para atrás", Peña comentó divertida en su propia cuenta de Instagram: “Ay Dios mío qué grupo hermoso éste. Gracias por las risas eternas y el amor de todos los días. Deseo que todxs tengan un team tan genial como ustedes. Gracias por cuidarme, cagarme a pedos y sobre todo reírse de cada cosa que digo y hago”.

Las fotos de Florencia Peña en el Caribe junto a su familia

Florencia Peña volvió a robarse todas las miradas con su último viaje al Caribe, donde disfrutó de unos días de descanso en República Dominicana junto a su familia. La actriz viajó acompañada por sus hijos Toto, Juan y Felipe, su pareja Ramiro Ponce de León y su madre, en un plan de playa, sol y risas que compartió con sus más de seis millones de seguidores en redes sociales.

Durante su estadía, la recordada protagonista de Casados con hijos se mostró relajada y feliz, y no dudó en subir a Instagram varias postales donde se la ve disfrutando de las aguas cristalinas y los paisajes soñados del Caribe. En las fotos, Flor luce distintas microbikinis, pero hubo una que se llevó todos los elogios: un bikini tejido color limón que resaltó su bronceado caribeño y dejó ver sus tatuajes, en un look natural, sin excesos, fiel a su estilo libre y descontracturado.

Lejos de mostrarse solo en modo “diva”, Florencia compartió imágenes familiares llenas de ternura: jugando con sus hijos, abrazando a su madre y posando con una sonrisa genuina frente al mar. En cada una de las postales se refleja la unión y la complicidad del clan Peña-Ponce de León.

También hubo lugar para el amor. La actriz publicó románticas fotos junto a Ramiro, donde se los ve compartiendo besos y abrazos frente al atardecer. La pareja se mostró más consolidada que nunca, disfrutando del tiempo juntos sin presiones ni poses.

El destino elegido fue Miches y Bayahíbe, dos zonas paradisíacas de República Dominicana reconocidas por sus playas de arena blanca y naturaleza virgen, ideales para un descanso lejos del bullicio turístico. Allí, Flor se mostró con el cabello recogido en pequeños rodetes y un maquillaje súper natural, transmitiendo una imagen de plenitud y armonía familiar.

Con su estilo auténtico y su energía positiva, Florencia Peña volvió a demostrar que sabe combinar a la perfección su costado mediático con los momentos más íntimos y reales de su vida.